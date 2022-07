Nuovo incarico per mister Pistolesi, guiderà l’Apulia Trani

Di sicuro è un bel posto dove arrivare d’estate. Ma l’avventura di Alessandro Pistolesi di Castelfranco di Sotto è solo all’inizio. E’ lui infatti, il nuovo allenatore della prima squadra di calcio femminile Apulia Trani.

Già “Panchina d’Argento”, classe 1961, è nel calcio femminile dal 1984, al Gs La Piazza poi diventata Empoli Ladies. Qui ha compiuto la scalata dalla Serie C alla Serie A. Sono ben trentasei, gli anni trascorsi con la stessa squadra, dove ha avuto modo di arricchire il palmarès a livello personale e societario, prima dell’approdo in Campania al Napoli femminile e, da questo momento, in Puglia.

Azzurro e bianco restano quindi i colori dominanti della sua carriera, che si prepara a un nuovo corso.