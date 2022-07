Tuttocuoio, tanti colpi di mercato ma manca l’allenatore. San Miniato Basso scatenato

Ecco i principali movimenti di mercato della settimana appena terminata.

Serie D

Il primo colpo della Pistoiese del nuovo tecnico Emmanuel Cascione è l’ex centrocampista e bandiera del Pontedera Andrea Caponi. Seravezza Pozzi molto presente in sede di campagna acquisti, dalla Caronnese arriva il centrocampista Tommaso Putzolu, in difesa alla corte di Vangioni è arrivato dal Ghiviborgo l’esperto difensore Federico Sorbo insieme al centrocampista Christian Monacizzo, in attacco dalla Pro Livorno arriva Giulio Camarlinghi e dal prestito al Ravenna torna in verde-azzurro il centrocampista offensivo Cristiano Podestà. Il Tau Calcio in settimana ha presentato Cristian Brega. I Mobilieri Ponsacco, la società che trasloca da Cascina a Ponsacco, dopo essersi assicurata il difensore Leonardo Macchi dalla Primavera del Pisa, ha chiesto alla stessa società il compagno di reparto Marco Romiti . L’Aglianese si è assicurata l’estremo difensore della Primavera del Pisa, Tommaso Luci, dal Licata arriva il centrocampista Gabriele Aprile e dal Prato il centrocampista Mattia Pardera e l’attaccante della Guadalupa Raphael Mirvalia con trascorsi in Italia al Villabiagio. Il laterale di difesa Davide Seminara nella passata stagione prima alla Pianese poi alla Pro Livorno Sorgenti è un nuovo calciatore del Ghiviborgo.

Eccellenza

Settimana caratterizzata dagli spostamenti degli attaccanti. La Cuoiopelli si è assicurata l’attaccante Alessio Canessa proveniente dalla Pro Livorno e sempre dai labronici il portiere classe 2004 Filippo Rossi. Può dirsi quasi conclusa la campagna acquisti del Fucecchio il cui inizio di preparazione è fissato per l’8 agosto: il direttore Edoardo Casati cerca un laterale di difesa classe 2004 per avere una soluzione in più nel reparto. Continua l’opera di allestimento del Tuttocuoio con Paola Coia particolarmente attiva, nella settimana in cui ha concluso l’operazione Francesco Tavano il massimo esponente neroverde ha aggiunto allo scacchiere il portiere Stefano Carli dal Firenze Ovest, il centrocampista ex Armando Picchi Mattia Bartorelli, sono stati confermati il difensore Michele Fiscella classe 2001 e in attacco Mattia Pozzesi. La presidente tende a sottolineare la grinta e l’attaccamento e la caparbietà del capitano Lorenzo Fino confermato anche per la prossima stagione. Tuttocuoio che non ha ancora trovato il profilo giusto a cui affidare la conduzione tecnica.

Per esigenze lavorative, Gabriele Falchini non è più un attaccante della Cuoiopelli e si trasferisce alla Pro Livorno, società che si dovrebbe essere assicurata l’ex attaccante grossetano Filippo Moscati insieme ai ritorni del difensore Luca Petri dal San Miniato Basso e del centrocampista Andrea Brizzi dal Camaiore. L’ex attaccante di Cascina e Figline, Tito Marabese è la quarta bocca da fuoco nello scacchiere del San Miniato Basso del neo tecnico Claudio Targetti, si va ad aggiungere a Bracci, Chiaramonti e Bourezza per una squadra inserita tra le favorite in questo campionato. I giallorossi prendono dalla Primavera del Pisa l’attaccante albanese Francesco Salliu lo scorso anno all’Aglianese e dal Montespertoli è stato prelevato il centrocampista Alessio Anichini: salgono a 5 i giocatori che hanno seguito le orme di Targetti provenienti da quest’ultima società. L’inizio della preparazione è previsto per il primo giorno d’agosto.

Il Ponte Buggianese ha preso dal Grassina l’attaccante Niccolò Macchi dal Grassina e Federico Nardi ex Urbino Taccola. La Massese in attacco si è assicurata l’ex Cuoiopelli e Fucecchio, Luca Andreotti. Matteo Martini lascia la Cuoiopelli è si trasferisce al Montespertoli. Confermato il prestito dell’attaccante Gabriele Balducci tra il Fratres Perignano e la Primavera del Pisa, i rossoblu letteralmente scatenati sul mercato hanno aggiunto alla rosa l’attaccante classe 2003 Samuele Bartoli dalla juniores d’Elite del Cenaia e il difensore sempre classe 2003 Alessio Chiodi arrivato dalla Primavera del Pontedera. Il Cenaia completa il suo ottimo reparto d’attacco con l’arrivo di Mattia Morelli attaccante classe 2000 dall’Armando Picchi.

Promozione

Si sposta di qualche chilometro l’attaccante classe 2002 Mario Buhne che passa dalla juniores regionale del San Miniato Basso ai cugini dell’Asd San Miniato, il direttore sportivo Fabrizio Scali cerca di completare la rosa andando alla ricerca di ragazzi nati nel 2004. Potrebbe essere il livornese Marco Tosi, il nuovo allenatore del Ponsacco

Prima Categoria

Il direttore sportivo della Sanromanese, Mirko Scateni si è assicurato due calciatori del Pomarance, si tratta del difensore centrale Leonardo Marianelli e del portiere classe 2001 Andrea Baragatti, allo scacchiere dei canarini serve ora un centrocampista. Sono 12 le conferme in casa Staffoli, i difensori Fabio Franceschi, Giorgio Brandi, Luca Giardini e Filippo Pagni, i centrocampisti Leonardo Vanni, Francesco Bellini, Lorenzo Spatola, Lorenzo Favini, Filippo Ranieri, gli attaccanti Edison Islami, Matteo Sassano e Daniele Meta. Il ds Umberto degl’Innocenti è alla ricerca di un centrocampista e di un attaccante.

Il Forcoli si è assicurato il difensore centrale classe 2000 Vito Carlucci dal Cenaia, dal Lajatico arrivano su richiesta esplicita dell’allenatore Antonio Intoccia l’esperto centrocampista Alessandro Marchetti e il difensore di sinistra Mattia Bigazzi giocatori che in passato avevano condiviso la loro esperienza con il direttore generale Paolo Tognarelli al Ponsacco, per completare la squadra ora servono un centrocampista e un difensore. Paolo Del Barga il prossimo anno si siederà sulla panchina del Lammari.

Seconda Categoria

È stata una settimana in cui a Ponte a Cappiano, il duo Del Buono-Capioni ha piazzato una raffica di colpi da consegnare al tecnico Mauro Marchi, dal Romaiano è stato preso il portiere classe 2005 Matteo Ricci, dall’Asd San Miniato è arrivato l’esterno di difesa Nico Caponi e nello stesso reparto dalla Larcianese è arrivato il classe 2003 Tommaso Bacci, a centrocampo è stato preso il classe 97 Tommaso Paganelli con trascorsi a Fucecchio, al quale si aggiunge il classe 2002 Giuseppe Cosentino arrivato dal San Miniato Basso, in avanti sono arrivati due elementi fortemente voluti dal tecnico con il quale avevano condiviso un esperienza alla Cerretese Enrico Bettarini ex Real Fortezza e Marco Benvenuti, il colpo altisonante per una squadra che punta al ritorno immediato in Prima Categoria è l’arrivo di Cristian Forceri, tre-quartista proveniente dal campionato di Promozione nella passata stagione fino a dicembre al Pescia poi all’Amici Miei. Ora il club rimane alla finestra dopo aver accontentato il tecnico in tutto e per tutto. La preparazione avrà inizio il 22 agosto inoltre sono state comunicate le prime amichevoli: il 24 agosto con la juniores Elitè del San Miniato Basso, il 27 agosto con l’Urbino Taccola, il 7 settembre a San Giuliano Terme.

Sergio Petri direttore sportivo della Stella Rossa, si è mosso in funzione di migliorare il quarto posto della passata stagione con acquisti mirati, dal Peccioli è arrivato il centrocampista Fabrizio Donzello, in avanti dal Fucecchio dopo essere stato mandato in prestito agli empolesi del Santa Maria è stato prelevato l’attaccante Pietro Mori. Il Castelfranco ha promosso dalla juniores alla prima squadra il centrocampista Ettore Meropini. Davide Montagnani centrocampista ex Stella Azzurra è un nuovo calciatore del Capanne, il direttore Massimo Zingoni è alla caccia di attaccante di caratura.

Il neopromosso San Prospero affronterà la nuova avventura confermando 15 elementi sono stati promossi dopo essere arrivati alle spalle del Sextum Bientina, sulla panchina biancazzurra è stato confermato il tecnico Mirko Carducci, sono 4 i volti nuovi, i portieri Tiziano Betti ex Monteserra e il giovane Alessio Torti proveniente dal Calci, sono stati aggiunti gli esterni classe 2002 Giacomo Ascani dall’Urbino Taccola e Francesco Tescione nella passata stagione al San Miniato Basso, ora le attenzioni sono concentrate sull’acquisizione di un elemento per reparto.

Il Lajatico dovrebbe rinunciare alla Prima Categoria e ripartire dalla Seconda.