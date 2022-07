Il Tuttocuoio ha scelto: è Daniele Zini il nuovo allenatore

Daniele Zini è il nuovo allenatore del Tuttocuoio.

La presidente Paola Coia ha deciso di affidare la guida dei neroverdi al tecnico che nella passata stagione era coordinatore tecnico dell’under 17 del Cagliari e dell’under 13 e tecnico dell’under 15. In passato aveva avuto esperienze al settore giovanile di Pisa e Empoli ed era stato responsabile del settore giovanile del Pontedera, dopo aver lavorato con i giovani ora inizia a lavorare in categoria.

Si completa così l’ultima casella mancante per quanto riguarda gli allenatori nel campionato d’Eccellenza, così come si sta completando il mosaico in casa pontaegolese.

L’ultimo arrivo è Augusto Paganelli, difensore classe 1997 della Baldaccio Bruni.