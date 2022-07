Sei medaglie in 7 gare, Aquateam nuoto cuoio brilla a Napoli

Su 7 gare disputate, gli atleti dell’asd Aquateam nuoto cuoio sono saliti sul podio 6 volte e una ci sono andati vicini, segnando un quinto posto. E’, in sintesi, la bella esperienza a Napoli, ai Campionati Italiani Assoluti estivi Finp, per l’Aquateam, che ha partecipato con i tre atleti che hanno guadagnato i tempi limite previsti per l’iscrizione.

Per la società sportiva è stato un bel finale di stagione. Segnato dai risultati di Martina Alfei, oro nei 10 metri rana, argento nei 100 stile libero, bronzo nei 50 stile libero. Stefania Gemignani a ottenuto un argento nei 100 e nei 50 stile libero e un bronzo nei 50 metri dorso. Giovanni Turini ha guadagnato il quinto posto nei 50 metri rana, ma ha registrato la sua miglior nuotata e abbassando il suo tempo d’iscrizione di quasi 4 secondi.

In questa occasione sono state chiuse e premiate varie classifiche nazionali che hanno visto la somma dei punteggi raccolti durante tutta la stagione. Due classifiche riguardano da vicino la Asd Aquateam Nuoto Cuoio: una è il trofeo Futuri campioni 2022 premia l’esito della stagione dei più giovani e vede piazzarsi Aquateam al secondo posto nazionale dietro a Polha Varese, in questa stagione davvero imprendibile.

Poi Aquateam ha contribuito anche alla classifica delle regioni, che piazza il nuoto paralimpico toscano al secondo posto, dietro la Lombardia.