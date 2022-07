Serie D

Non ha presentato domanda d’iscrizione Loriano Badesse che ha chiesto di essere inserita nel campionato di Promozione. Il portiere ex Novara Matteo Raspa difenderà la porta del Real Forte Querceta, dove sono stati confermati il centrocampista classe 2003 Filippo Gargani, terza stagione ai versiliesi e il difensore Filippo Della Pina. Il Seravezza Pozzi su indicazione del tecnico Vangioni, per averlo avuto alle sua corte al Ghiviborgo nella passata stagione, prende l’attaccante classe 2003 Edoardo Belluomini e il centrocampista Stefano Passarello, dal Pisa arriva il centrocampista Lorenzo Aliboni classe 2003. Il programma delle amichevoli prevede le sfide il 19 luglio con l’Empoli, il 27 luglio con la Carrarese e il 30 Luglio a Barga con il Monterosi Tuscia. Raffica di nuovi arrivi in casa Pistoiese in attacco arriva in arancione l’attaccante ex Castrovillari Vincenzo Rodi, nello stesso reparto arriva l’attaccante ex San Donato Tavarnelle Andrea Zini, a centrocampo arriva Duilio Evangelista nella passata stagione all’Arezzo e al Città di Castello, in difesa arriva Andrea Monaco nel campionato scorso prima al Foligno poi da inizio 2022 al Nereto, dal Benevento è arrivato in prestito il difensore Gaetano Caserta nella passata stagione in prestito alla Cavese, inoltre è stato confermato il laterale sinistro Gabriele Basani, rientra dal prestito al Cascina il difensore centrale classe 2003 Alessio Biagioni e il laterale di difesa Giulio Tesi ad inizio stagione al Ghiviborgo. Quest’ultima formazione si è assicurata l’ex attaccante del Prato, Vincenzo Maione e nello stesso reparto l’attaccante ex San Miniato Basso Leonardo Mancini. I Mobilieri Ponsacco sono sulle tracce del centrocampista del Livorno Ludovico Gargiulo e su quelle dei difensori centrali della Primavera del Pisa Leonardo Macchi e Marco Romiti quest’ultimo lo scorso anno al Prato. Enrico Geroni lascia i Mobilieri Ponsacco e si trasferisce al Sasso Marconi.

Eccellenza

Tuttocuoio ancora attivo sul fronte mercato, dopo l’annuncio del nuovo allenatore Daniele Zini, la presidente Paola Coia ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista Lorenzo Dell’Amico classe 2002 cresciuto nel settore giovanile della Carrarese nella passata stagione alla Fezzanese e la conferma del difensore Cosimo Severi. Inoltre è stato ufficializzato il programma delle gare amichevoli, domenica 14 agosto alle 16,30 Pontassieve-Tuttocuoio, giovedì 25 agosto alle 17 Castelfiorentino-Tuttocuoio, domenica 21 agosto alle 16,30 Firenze Ovest-Tuttocuoio. L’attaccante cubano con trascorsi a Castelfiorentino e Seravezza Pozzi, Samon Reider Rodriguez il prossimo anno vestirà la maglia del Livorno, dove approda anche il figlio d’arte Mattia Lucarelli, nella passata stagione alla Pro Sesto. Il difensore centrale classe 2003 Tommaso Pasquini passa dall’Urbino Taccola al Cenaia. All’Armando Picchi arriva l’attaccante esterno colombiano classe 2000 Edgar Felipe Sandoval Rodriguez proveniente dalla Serie C Spagnola unitamente al difensore esterno Jacopo Nobile ex Arezzo. Altro tassello in casa Cenaia, dal Portuale Guasticce arriva il portiere classe 2004 Jacopo Perullo.

Promozione

L’Atletico Etruria conferma il blocco che lo scorso anno è arrivato alla finale playoff, sono partiti il tre-quartista Alessandro Romeo passato alla Geotermica e sul portiere classe 2001 Alessio Gambini c’è l’interessamento del San Giuliano, sono stati confermati i difensori centrali Nicola Bozzi e Mustapha Kande, i compagni di reparto Filippo Macchi, Valerio Orlandi e il classe 2002 Giacomo Menichetti, il centrocampista Thomas Lorenzi alla sua quinta stagione in questa squadra, il compagno di reparto Tommaso Vaglini, gli esterni d’attacco Marco Cavallini e Riccardo Orfei e le prime punte Nico Coluccia e Niccolò Barnini. Il direttore sportivo Michele Andreoni è alla caccia di un centrocampista

Prima Categoria

Lo Staffoli si è assicurato il centrocampista Andrea Masoni nella passata stagione all’Urbino Taccola. Il Forcoli ha confermato il difensore centrale Denny Salvini, un operazione che ha soddisfatto i due direttori Marchetti e Tognarelli visto che il calciatore amaranto è considerato un lusso per la categoria. L’Acciaiolo dopo aver prelevato Simone Di Grazia dal Donoratico, ha sondato il terreno per poter tesserare Tiziano Bruzzone ex Massa Valpiana. Il Calci per la prossima stagione ha affidato la propria panchina a Biagio Pagano che avrà come suo primo assistente Gabriele Pacciardi. Arrivano in Val Graziosa l’attaccante Alberto Toni nella passata stagione all’Urbino Taccola e nello stesso reparto Nicola Campus dal San Giuliano Terme, in difesa dal Latignano è stato prelevato Federico Ricci, molta soddisfazione è stata mostrata per la conferma dei centrocampisti Federico Pitti e Lorenzo Perazzoni e il ritorno di Nicola Bartoli, la campagna acquisti verrà dichiarata conclusa quando saranno stati presi un portiere e alcuni giovani. Per dar vita ad un campionato da protagonista dopo la mancata vittoria dello scorso anno, il Marginone affida la propria panchina all’esordiente Gianluca Paoli, con trascorsi sempre in maglia nero-arancio. Seguono le orme del mister il portiere classe 89 Riccardo Morini e il difensore centrale Andrea Petretti dal Pescia, dalla Folgor Marlia arriva l’esterno di difesa Nicola Casali, giocatore che aveva condiviso l’esperienza con il direttore sportivo Umberto Lenci al Tau Calcio Altopascio, nello stesso ruolo arriva dal Villa Basilica Edoardo Rossano insieme al compagno di squadra l’esterno d’attacco classe 2000 Paolo Del Magro, dal Ponte a Cappiano arriva il centrocampista classe 2000 Edoardo Carlini. Sono stati confermati i difensori Luca Conte, Oscar Pinochi, Luca Carmignani, Gianni Del Carlo e Matteo Sarti, i centrocampisti Cristiano Lencioni, Mattia Piattelli, Luca Giusfredi, insieme agli attaccanti esterni Andrea Rotunno per la corsia sinistra e Nicola Antoni per la fascia opposta, in attacco continuano la loro permanenza a Marginone, Paolo Tognotti, Filippo Paganelli e Gabriele Pistolesi.

Seconda Categoria

Hanno aspettato di avere nero su bianco prima di ufficializzare i propri colpi, il duo Dante Castellacci e il nuovo direttore sportivo Gabriele Cappanera del Santa Maria a Monte. Arriva dal Casciana Terme, l’estremo difensore Samuele Viti, dal Castelfranco è stato prelevato il difensore Gabriele Merola, dal Monteserra arriva l’esterno sinistro Federico Barbaro, dal San Frediano arriva il laterale destro Marco Mariani nella linea mediana dal Chiesina Uzzanese arriva il centrocampista Giulio Meliani nel medesimo settore di campo dal Palazzi Monteverdi è stato prelevato Dario Marceddu, sempre a centrocampo è stato acquisito Mattia Filippi dal Portuale Audace, tre i nuovi volti nel reparto offensivo sempre dal Palazzi Monteverdi arriva Mattia Mazzoni, Eugenio Shkurti è stato preso da La Cella e il tre-quartista Lorenzo Fierro dal San Prospero, sono stati confermati i difensori centrali Matteo Vannucci e Marco De Giorgi, i centrocampisti Gabriele Fiorineschi, l’esperto Fulvio Ceccarini, il giovane classe 2001 Alex Lleshi, Matteo Montagnani e Alessio Giorgio, in avanti conferma per Raul Masha i bianco-giallo-blu ora cercano di centrale gli ultimi colpi nel reparto difensivo cercando un esterno basso e un altro difensore . Capanne ancora protagonista sul mercato, dal Ponsacco arriva il centrocampista offensivo Marco Altamura, dalla Sanromanese ma di proprietà del Cascina, ora Mobilieri Ponsacco, è stato prelevato il difensore Rovella, dal Peccioli arriva in rosso-verde il difensore destro Elia Cantini ed è stato confermato il portiere Antonio De Lucia, il direttore sportivo Massimo Zingoni ha posto le attenzioni verso un attaccante e un centrocampista d’esperienza. Ha fatto la spesa al Pontasserchio la La Cella da dove arrivano l’attaccante Gabriele Giannini e l’estremo difensore Francesco Cecchetti, sulla panchina dei pisani è stato confermato il tecnico Stefano Buono che avrà come primo collaboratore Mirko Gargano, l’obbiettivo societario è confermarsi dopo l’ottima annata culminata con i playoff.