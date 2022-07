C’è un po’ di San Miniato nella “giornata perfetta” della pallavolo italiana

Ci sono giornate perfette in ogni sport. Quella della pallavolo italiana è stata domenica 17 luglio e potrebbe essere la prima di tante soddisfazioni visto che i migliori sono tutti giovanissimi.

Gli Azzurri hanno trionfato in tutte le quattro finali internazionali: l’Italia Under 18 e Under 22 maschili si laureano campioni d’Europa lasciando a bocca asciutta la Francia. A quella delle ragazze di Mazzanti in Nations League si aggiunge il trionfo dell’Under 21 che ha battuto la Serbia. Sulla panchina delle ragazze c’è Luca Pieragnoli, proveniente dalla Folgore San Miniato, allenatore della nazionale U21 femminile.