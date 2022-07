Daniel Ohenhen apre la stagione degli acquisti nell’Etrusca

Primo nuovo arrivo in casa Etrusca, si tratta di Daniel Ohenhen, centro di 200 centimetri per 104 chili classe 2001, nato a Udine. Un pivot dinamico ma molto fisico, che andrà a rinforzare la batteria dei lunghi biancorossi, con caratteristiche che gli permetteranno di incastonarsi perfettamente nel tipo di gioco che predilige coach Alessio Marchini. Daniel è un lungo che sa muoversi “nel traffico”, dove può far valere la sua esuberanza fisica, ma che non disdegna nemmeno conclusioni “dalla media”.

Aggregato giovanissimo all’Apu Udine in A2 nelle stagioni 2017/18 e 2018/19, si è fatto le ossa in C Silver Friulana a Campoformido nella stagione 2019/20, per poi passare a Cividale in Serie B nelle stagioni 2020/21 e 2021/22. Con i gialloblu di coach Pillastrini è stato protagonista di una crescita costante di rendimento, pur avendo minutaggi ridotti a disposizione per la presenza nel roster di tanti giocatori di esperienza e talento. Nonostante ciò, ha saputo ritagliarsi il proprio spazio, fino ad essere eletto Mvp nella decisiva gara 4 playoff a Vigevano lo scorso 19 Giugno, con 11 punti, 7 rimbalzi e 2 assist in 25 minuti.

Daniel ha dichiarato: “Sono carico e felice di venire a San Miniato. Non vedo l’ora di conoscere il gruppo e portare energia e fisicità sul campo quest’anno”.