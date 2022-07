Se il mondo fosse fatto a spicchi, come un pallone da pallacanestro, nella volta celeste che lo sovrasta troverebbero sicuramente posto anche le giovani, ma promettenti stelle del Basket Calcinaia che hanno compiuto un’impresa davvero significativa. Le squadre under 15 e under 14 della società calcinaiola si sono conquistate rispettivamente il titolo di campione regionale e vicecampione regionale di categoria. Un risultato che è motivo di orgoglio per il presidente, Mario Spoto, ma anche per tutta la nostra comunità, tanto che il sindaco del comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi e l’assessore allo Sport, Giulio Doveri, hanno invitato i ragazzi a raggiungerli sabato 9 Luglio in Sala Don Angelo Orsini per consegnare loro delle medaglie che possano ricordare questi bei successi.

Durante la cerimonia il primo cittadino ha elogiato “tutto lo staff del Basket Calcinaia per gli splendidi risultati ottenuti e per la dedizione con cui cura l’attività sportiva della società, lavorando sodo e in maniera seria, programmando e non lasciando niente al caso. I complimenti più grandi vanno naturalmente ai ragazzi per queste due importanti affermazioni che consacrano Calcinaia nell’olimpo del basket giovanile regionale. Il mio invito a voi, giovani atleti, che avete reso onore alla casacca biancoblu, è quello di porre lo stesso impegno e spirito di sacrifico che vi ha permesso di raggiungere questo significativo traguardo in tutte le altre attività della vostra vita che vi vedono coinvolti sia come studenti che come cittadini”. Il presidente del Basket Calcinaia, Mario Spoto, ha voluto infine omaggiare il sindaco Alderigi della maglia ufficiale indossata dai furetti nella finale che li ha visti laurearsi campioni regionali.

Dopo la consegna delle medaglie a tutti i giovani cestisti, la rituale foto ricordo per fermare nel tempo questo bel momento.