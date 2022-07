Confcommercio Pisa e Arno Volley 1967 uniscono le forze in vista della prossima stagione sportiva firmando questa mattina, 22 luglio, un nuovo accordo di collaborazione per giungere in Serie A. L’associazione di categoria leader sul territorio, con oltre 5mila attività e professionisti associati e la società di Castelfranco di Sotto partecipante al campionato di Serie B di pallavolo procederanno promuovendo le reciproche attività.

“Uniamo due mondi diversi, sportivo e commerciale, in un momento complicato in cui cerchiamo di partire ma in cui le notizie dall’alto non sono incoraggianti. Siamo davanti a una società seria che rappresenta i valori fondamentali dello sport come spirito di squadra e crescita condivisa”, afferma il sindaco di Castelfranco di Sotto, Gabriele Toti.

“I due mondi, sportivo ed economico, sono molto vicini, Confcommercio non può non pensare allo sport ecco il perché dell’accordo con Arno Volley. Lo sport per noi è fondamentale anche perché fare sport è vicino a fare impresa, per questo credo che un’associazione non possa tirarsi indietro davanti al mondo sportivo che comunque fa economia”, afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.

Davide Volterrani, direttore sportivo della squadra aggiunge: “Grazie allo sforzo siamo riusciti a siglare l’accordo che dopo due anni di pandemia, quindi siamo molto soddisfatti. Ci siamo detti che vogliamo crescere cercando anche di reperire sul territorio le forze che possono aiutarci e chi meglio di Confcommercio può accompagnarci in questa impresa”.

“Sicuramente è un accordo importante. Nel panorama locale l’Arno Volley è molto affermata. Noi stiamo portando avanti investimenti sulle palestre che l’Arno frequenta durante tutto l’anno quindi supportiamo la squadra offendo spazi sportivi adeguati e allo stesso tempo cercando promuovendo un efficientamento energetico”, dichiara Federico Grossi, assessore allo sport e vicesindaco di Castelfranco di Sotto

Il capitano dell’Arno Volley, Francesco da Prato, aggiunge poi: “Ogni anno passato in squadra ho visto un miglioramento e sicuramente è grazie a tutti coloro che ruotano intorno alla società che ogni anno raggiungiamo qualcosa in più. Abbiamo visto quest’anno che ci è mancato il balzo finale per la Serie A, ma ci riproveremo il prossimo anno sperando che questo accordo ci aiuti”.

La squadra, dunque, che ha quasi sfiorato la promozione in A3, tenterà nuovamente l’impresa a fianco di Confcommercio, perseguendo un mutuo accordo.