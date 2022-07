Nuovo arrivo in casa Etrusca: firmato Niccolò Venturoli

Nuovo arrivo in casa Etrusca. Si tratta di Niccolò Venturoli, guardia-ala di 196 centimetri per 86 chili. Nato a Bologna il 15 novembre 2000 è cresciuto cestisticamente nei prestigiosi vivai di San Lazzaro e Virtus Bologna.

Ha esordito nei campionati senior nella stagione 2019/20 con la canotta della Benedetto XIV Cento in Serie B. Nella stagione 2020/21 è passato alla Pallacanestro Crema (sempre in Serie B ) ed alla corte di coach Riccardo Eliantonio ha disputato due campionati, con minutaggi e rendimenti importanti. Dotato di mani “educate” e di un’ottima fisicità è chiamato a diventare uno dei principali terminali offensive della nuova Etrusca 2022/23.

“Innanzitutto ci tengo a ringraziare il coach e la società per la fiducia e per l’opportunità – le prime parole di Venturoli -. Sono super motivato e pronto a dare il 100% fin dal primo allenamento per poter affrontare al meglio questa stagione che sicuramente sarà molto tosta. Non vedo l’ora di iniziare la preparazione per poter conoscere i miei nuovi compagni e tutti i tifosi!”.

Eccolo in alcune azione con la maglia rosa-nero: https://www.youtube.com/watch?v=QBeVaIB3xqM