Dilettanti, il mercato si infiamma. Il Fucecchio presenta le amichevoli: sfide a Tau, Pistoiese, Sporting Cecina e Firenze Ovest

Ecco i più importanti movimenti di mercato della settimana.

Serie D

I Mobilieri Ponsacco si sono assicurati l’attaccante classe 2001 Michelangelo Nieri dall’Aglianese, il centrocampista classe 2004 Alessandro Marcucci dalla Fiorentina, trattativa in corso sempre nello stesso settore con Tommaso Lunghi del Prato 2000, la squadra sulla cui panchina è stato confermato dopo l’ottima salvezza l’allenatore Francesco Bozzi ha confermato il difensore Aleksander Lici e l’attaccante Mattia Mencagli.

Il Follonica Gavorrano si assicura dal Lazio il terzino destro classe 2004 Gabriele Vecchi e dalla Roma arriva nella fila dei metalliferi il laterale destro anche lui classe 2004 Giulio Pandimiglio, inoltre arrivano in maremma il portiere della Fiorentina Tommaso Turini, in avanti dall’Atletico Levane Leona arriva l’attaccante Antonio Cerraio e dall’Udinese con la formula del prestito il portiere classe 2005 Luca Sandri. Dalla Fiorentina passano all’Aglianese i difensore Matteo Fiaschi e Bruno Prati entrambi 2004, i nero-verdi si assicurano l’attaccante classe 2004 Gioele Ghiretti dalla formazione emiliana del Terme Monticelli, il difensore di fascia ex Tuttocuoio Lorenzo Muratore, nello stesso reparto dall’Ascoli arriva il classe 2003 Federico Gucci e Lorenzo Taverni difensore della Pistoiese. Quest’ultima società ha preso Il portiere della nazionale Under 21 della Lituania Kajus Urbietis nella passata stagione militava nella Recanatese, dalla Virtus Entella proviene il centrocampista Matteo Prosdocimi e dalla Ternana il compagno di reparto Ermanno Merluzzi e l’attaccante dal Sangiuliano City Matteo Barzotti.

Eccellenza

Reso noto il programma delle amichevoli del Fucecchio, la cui preparazione avrà inizio lunedì 8 agosto, le amichevoli verranno disputate tutte fuori casa visto i lavori all’impianto Corsini. Il 13 agosto amichevole con il Tau Calcio Altopascio, il 18 con la Pistoiese, il giorno 20 con lo Sporting Cecina per finire il 24 agosto con il Firenze Ovest gli orari verranno definiti successivamente. Il Livorno si assicura il nipote d’arte (suo nonno era Romano Fogli) Gabriele Fogli, il portiere classe 2003 arriva dalla Fiorentina, si vocifera un interessamento per il difensore grossetano Andrea Ciolli. I cugini della Pro Livorno si sono assicurato il tre-quartista dello Zenith Prato Elia Chianese, oltre al difensore centrale Daniele Signorini dal Camaiore, in dirittura d’arrivo la trattativa per assicurarsi l’attaccante esterno Filippo Moscati dal Grosseto. Il centrocampista della Carrarese Davide Fortunati passa al San Marco Avenza. Campagna acquisti di valore per la Massese, il direttore sportivo Fusco assicura al tecnico Raffaele Moriani il difensore centrale del Cascina Marco Pezzati che si va ad aggiungere agli arrivi in bianconero di Ceciarini, Remedi, Andreotti e Vignali. Seguono le orme del tecnico Enrico Gutili, il difensore classe 2004 Emanuele Cucinotta e il centrocampista classe 2003 Vittorio Capetta, insieme alla juniores Regionale Elite della Sestese

Promozione

Completa di fatto la rosa l’Atletico Etruria, il direttore sportivo Michele Andreoni consegna al tecnico Armando Traversa il giocatore Giacomo Favilli, tre-quartista lo scorso anno al Saline con trascorso anche a Ponsacco, Larciano e Perignano. L’ex giocatore del Pontedera e allenatore nel settore giovanile granata Manuel Caponi è il nuovo allenatore del Ponsacco, nuovo anche il direttore sportivo Gabriele Bastrei proveniente dal Massa Valpiana, per la difesa della porta sono stati contattati l’ex portiere del San Miniato Basso, Alessio Battini e Ruben Licciardi lo scorso anno al Sextum Bientina. Grosso colpo centrato dallo Sporting Cecina con l’arrivo dai Colli Marittimi e con trascorsi alla Spal e alla Pistoiese dell’attaccante Emanuele Rovini, sempre dalla stessa società provengono l’attaccante Nicola Milano e il centrocampista per fine prestito Elia Rizek.

Prima Categoria

Bel colpo centrato dal direttore sportivo del Tirrenia, Nicola Tortiello con l’arrivo sul litorale del difensore centrale Matteo Giari lo scorso anno ai Colli Marittimi con trascorsi al Cenaia. Il Fornacette Casarosa ha acquisito a titolo definitivo dal Cascina, ora Mobilieri Ponsacco, l’attaccante Matteo Perissinotto

Seconda Categoria

Le attenzioni del Capanne in questa settimana sono state focalizzate verso giocatori del Peccioli: arrivano in maglia rosso-verde il centrocampista centrale Alessio Giustozzi e il laterale di difesa Elia Cantini, sempre nel reparto arretrato è stato prelevato il difensore centrale Gioele Fiumanò classe 2001 dal Cascina. Nuovo colpo in avanti per la Stella Rossa, il direttore sportivo Sergio Petri preleva dalla juniores del Montelupo l’attaccante Alex Scardigli classe 2002. Tornano a lavorare insieme a Peccioli, l’allenatore Eugenio Andreoli e il difensore Gabriele Lupetti, nello stesso reparto è stato acquisito Tommaso Bracci ed è stato confermato l’estremo difensore Nicolò Romano.