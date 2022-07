Padel, torneo Open maschile a Santa Croce sull’Arno

Dal 25 al 31 luglio Santa Croce sull’Arno ospita la seconda edizione del Torneo Open maschile Padel Club Santa Croce. Rispetto alla prima edizione, il montepremi in palio è più alto e alcune delle coppie più forti d’Italia si contenderanno la vittoria.

Sono 32 le coppie in totale, incluse tredici prime categorie e cinque 2.1. Il campione in carica Cristian “Toto” Calneggia quest’anno si presenterà con un partner d’eccezione, Juan Josè Mieres Petruf, ex numero 3 al mondo: solo per l’autorevolezza del loro curriculum i due argentini saranno gli uomini da battere, ma i contendenti non mancano. Su tutti ben tre atleti tra i primi dieci d’Italia, tra cui Michele Bruno (numero 3 delle classifiche nazionali 2021), Alessandro Tinti (numero 5), Emanuele Fanti (numero 6), sette tra i primi venti d’Italia considerando Luca Mezzetti (numero 13), Simone Licciardi (numero 17) e Joel Nazareno Ventura (numero 18), i fortissimi Joshua Pirraglia e Nicolas Brusa a completare una rosa di partenti stellare.

Anche alcuni ex tennisti professionisti di altissimo livello si stanno cimentando nel padel, riuscendo a giungere in pochi anni i vertici della categoria: al Cerri sono attesi il piemontese Edoardo Eremin (ex numero 292 del ranking ATP), ma soprattutto l’aretino Daniele Bracciali, icona del tennis italiano, ex Davisman ed ex numero 49 delle classifiche mondiali. Il Padel Club Santa Croce, infine, può vantare di schierare con i propri colori il nuovo maestro spagnolo Joan Pou Chaves.

Il programma della manifestazione prevede l’inizio delle qualificazioni lunedì 25 luglio, con tanti incontri ogni pomeriggio e ogni sera fino all’atto conclusivo di domenica 31 luglio. L’ingresso al circolo sarà libero per tutta la durata della manifestazione. “Per noi è motivo di grande soddisfazione organizzare un evento di questa portata – commenta Simone Martini, presidente del Padel e Tennis Club Santa Croce -. Lo scorso anno siamo partiti quasi per scommessa”.