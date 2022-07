Dopo le ottime prove su strada a Cassano d’Adda ormai un mese fa, i ragazzi del Gruppo Pattinaggio San Miniato hanno migliorato le proprie prestazioni nelle specialità su pista, dove Alessandro Peccianti e Filippo D’Alloro hanno ottenuto i loro primati personali in carriera.

Lo scorso weekend ai campionati italiani di Bellusco infatti Alessandro, nella categoria Allievi, ha conquistato uno strepitoso ottavo posto nella 5000 a punti, mentre il secondo si è piazzato nei top 15 della categoria Juniores confermando un grande percorso di crescita in linea con il progetto tecnico.

“Ma sono molto soddisfatto di tutti – dichiara il coach Enrico Papa -. Alessio Taormina, ad esempio, ha ritrovato, dopo momenti travagliati e altalenanti, l’adrenalina della linea di partenza, e nuova voglia di fare bene”. Braian Borges, purtroppo ha un po’ compromesso le prestazioni con una caduta in allenamento e una caduta in gruppo in gara, ma ha onorato la divisa scendendo in pista con il tutore al braccio e combattendo. Infine anche le “piccole” della comitiva, Maya Baldini e Asia Ferri, si sono comportate egregiamente dimostrando un’ottima crescita mentale nell’approccio e nella condotta di gara.

“Abbiamo lavorato molto – conclude il coach – sulla preparazione atletica e abbiamo recuperato quasi un secondo sui primi, la corretta valutazione del campionato è compromessa a causa di alcune cadute, ma è evidente una grande forza emotiva e combattiva. Chissà se al prossimo appuntamento, la sei giorni a Santa Maria Nuova (tappa di Coppa Europa) non riusciremo a portare a casa qualche podio”.