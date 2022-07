Mattia Ciampalini, 10 anni di San Romano, nella pista Ottobiano di Pavia si è classificato al secondo posto in gara 1 e al primo posto in gara 2 nella categoria Esordienti nel Campionato italiano velocità (Civ).

Ereditata la passione per i motori dal nonno, Mattia frequenta la quarta elementare, corre con una cilindrata 110 e con i due piazzamenti di domenica ha superato il campione in carica con un punto di differenza. Domenica prossima poi, 31 luglio, il piccolo motociclista correrà nell’Autodromo di Ferrara per conquistare il titolo di campione d’Italia.

Foto 2 di 2



“Mattia – racconta il padre Jonathan – ha pochi giorni per prepararsi, ma è carichissimo anche se è consapevole del fatto che la sfida sarà dura dal momento che i primi tre ragazzi sono a pochi punti di distanza l’uno dall’altro in quanto sono tutti molto forti e in più le condizioni meteo non aiutano, il caldo specialmente sarà difficile da gestire. matti però è pronto e preparato per affrontare i dieci giri”.

A settembre poi, Mattia, sempre sotto la guida della Scuola federale velocità, inizierà i test per correre con una moto da 160 di cilindrata, quindi tenterà di salire di livello.