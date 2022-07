Presunta combine in Castelfiorentino – San Miniato Basso, la procura federale archivia il caso

Nella giornata di ieri (28 luglio) la Procura Federale si è espressa ufficialmente in merito allo svolgimento della gara Castelfiorentino – San Miniato Basso Calcio del 16 aprile 2022 valevole per il campionato di Eccellenza girone B. Nessun rilievo alla società giallorossa, accusata dal Ponsacco di combine

“Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 122 del vigente Codice di Giustizia Sportiva – scrive la procura – si comunica che le indagini relative al procedimento in oggetto sono concluse e che, allo stato, non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare. Pertanto, con provvedimento a parte e previa condivisione dello stesso da parte della procura generale dello sport, è stata disposta l’archiviazione del procedimento stesso“.

La società San Miniato Basso Calcio, come comunicato in data 20 aprile, ha sempre dichiarato la propria totale estraneità a quelle che ha sempre definito “gravi illazioni”.