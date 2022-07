Lupi Santa Croce, il 17 agosto parte ufficialmente il raduno della prima squadra

Mercoledì 17 agosto, alle 18, parte il raduno ufficiale della prima squadra della Kemas Lamipel S. Croce.

I giocatori e lo staff tecnico inizieranno ad arrivare a Santa Croce sull’Arno fin dal giorno precedente, per poi affrontare subito, mercoledì, una doppia seduta di allenamento: al mattino pesi, alle 9,30, al pomeriggio tecnica, a partire dalle 16. Una volta terminato il lavoro pomeridiano in palestra, la squadra sarà a disposizione sia della stampa, per le prime foto e per le dichiarazioni di rito, sia dei tifosi, che vorranno salutare i confermati e conoscere i volti nuovi.

La Kemas Lamipel, rispetto alla passata stagione, ha cambiato tantissimo. Nuovi il primo e il secondo allenatore, Vincenzo Mastrangelo e Michele Bulleri, nuovi i centrali (Gonzalez, Truocchio, Compagnoni), gli opposti (Motzo, Arguelles), tre schiacciatori su quattro (Hanzic, Maiocchi, Favaro), i liberi (Morgese, Loreti). Dell’organico 2021-22 sono rimasti capitan Colli, schiacciatore-ricettore, e i due palleggiatori Acquarone e Giovannetti.

Per la prima fase di preparazione saranno aggregati alla rosa anche alcuni elementi della serie B di coach Pagliai, i cui nomi saranno svelati a tempo debito. La società invita tutti i tifosi biancorossi “a partecipare e a far sentire il proprio calore ai ragazzi”. Saranno ovviamente presenti le autorità e le istituzioni.