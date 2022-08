Lupi, Colli confermato: sarà la quarta stagione da capitano

Il capitano dei Lupi 2022/23, targata Vincenzo Mastrangelo, sarà ancora Leonardo Colli, il numero 7, lo schiacciatore e ricettore diventato un simbolo dei biancorossi a soli 26 anni. Arrivato a Santa Croce sull’Arno nella stagione 2014/15, arriva dalla serie C maschile del Valdera Volley.

Classe 1996, 195 centimetri, nato a Pontedera si affaccia al Pala Parenti per giocare nell’allora Biokimica, militante nel campionato di B1 nazionale. Alessandro Pagliai al tempo ricopre il doppio ruolo di allenatore e direttore sportivo ed è in pratica “l’artefice” dell’operazione in entrata. La squadra si qualifica ai play off, quell’anno, ma esce subito ad opera di Montecchio. La stagione successiva è quella della svolta.

Leonardo inizia a farsi largo nella prestigiosa categoria: nel 2016/17 mette insieme 66 gettoni tra entrate e presenze da titolare e 66 punti (9 aces). La squadra affidata a Lorenzo Bertini si qualifica alla poule promozione ma non raggiunge i play-off. L’anno successivo è quello dell’esplosione, di Leonardo e della squadra: con Michele Totire in panchina e Wagner grande trascinatore, i Lupi conquistano due secondi posti, in regular season e nella Pool A, subendo però una precoce eliminazione nei play off, ad opera di Spoleto. Colli gioca 101 set in 27 gare, porta a casa 30 aces e totalizza 184 punti.

Nel 2019, alla vigilia della stagione poi bloccata a metà per la pandemia, viene nominato capitano dei “Lupi”. Coach Cezar Douglas, condottiero di quella squadra, commentò: “Abbiamo deciso di nominare lui per una combinazione di caratteristiche che ha: identità con la società, è un esempio di lavoratore e ha personalità nei momenti di difficoltà”. La prossima stagione 2022/23, sarà dunque per Leonardo la nona di fila in maglia biancorossa, la settima in un campionato di A2, la quarta da capitano: basta e avanza per essere definito ‘bandiera’ di questa squadra e di questa società, con la speranza che questa lunga storia d’amore possa continuare ancora per molto e con sempre maggiori gratificazioni.