Mercato, nuovo colpo per Cuoiopelli: preso Pulidori dal Livorno

Squadre ormai definite, con ultimi colpi di mercato.

Serie D

I Mobilieri Ponsacco annunciano l’arrivo del centrocampista Tommaso Lunghi proveniente dal Prato 2000. Approda a Pistoia il centrocampista Davide Macrì lo scorso anno passato nelle fila del Ravenna e in quelle del Trastevere, nella stessa zona di campo arriva Guido Davì nella passata stagione alla Juve Stabia. Il Real Forte Querceta prende il centrocampista classe 2004 Matteo Bucchioni dall’Empoli e dal Livorno approda in Versilia l’attaccante classe 2002 Mattia Durante. Il Ghiviborgo ha ufficializzato le acquisizioni dei difensori Alessandro Videtta dalla Pro Livorno Sorgenti e dell’albanese Luis Mukaj ex Torres.

Eccellenza

Bel colpo della Cuoiopelli: i conciari si sono assicurati il portiere Guido Pulidori dal Livorno, altro arrivo di qualità in casa Pro Livorno Sorgenti, il direttore sportivo Antonio Meazzini consegna a mister Ciricosta, il centrocampista Yuri Amico dal Real Forte Querceta.

Seconda Categoria

Completa il reparto offensivo il Santa Maria a Monte, il direttore sportivo Cappanera ufficializza l’arrivo di Anthony Buti attaccante dal Collesalvetti con trascorsi anche all’Atletico Etrurialo. Le Capanne annunciano gli arrivi di Duccio Testai centrocampista dalla Santacrocese e l’attaccante classe 2003 Marco Laurenza dal Fucecchio