Mattia Ciampalini, 10 anni, di San Romano di Montopoli Valdarno è campione italiano nel Campionato italiano velocità (Civ) nella categoria esordienti. La gara si è svolta ieri, domenica 7 agosto, nel circuito di Ferrara o Autodromo di Pomposa.

Mattia si è aggiudicato il secondo posto in gara 1 e il terzo posto in gara 2 totalizzando un punteggio di 114 punti che lo ha portato a vincere con uno scarto di cinque punti rispetto all’avversario. Il campioncino ha corso con una cilindrata 110 sotto la guida del coach Gianluca Nannelli, ex pilota Ducati, all’interno del progetto della Scuola Federale Velocità, l’unica riconosciuta per preparare i “pilotini”.

Foto 3 di 3





“È stata una bellissima giornata, anche se molto calda – racconta il padre di Mattia, Jonathan Ciampalini –. Tutta la famiglia è orgogliosa di Mattia, anche se lui non si rende ancora conto del grande traguardo che ha raggiunto. Per prepararsi a questo evento ha impiegato un anno, tra sacrifici e rinunce, perché questo sport ti porta lontano dalla vita sociale, dalle feste con gli amichetti o dai compleanni, insomma da quello che un bambino di 10 anni fa tendenzialmente nella sua vita. Nonostante questo, il bambino è felicissimo, così come lo siamo noi della famiglia a discapito di tutti i sacrifici fatti”.

Il 25 settembre Mattia disputerà la gara di prova nella categoria expert per testare il suo livello rispetto agli altri allievi “esperti”. Se risulterà pronto, il campioncino guiderà una 160 di cilindrata preparandosi a disputare non solo il campionato italiano, ma anche quello europeo nel 2023.