Cautiero vestirà la maglia dell’Etrusca Basket

“Sono felice e onorato di avere la possibilità di vestire la maglia dell’Etrusca Basket, società di cui ho sempre sentito parlare benissimo e che negli ultimi anni ha raggiunto ottimi risultati. Non vedo l’ora di iniziare gli allenamenti e avere la possibilità di conoscere staff, compagni e tifosi”. Così Luigi Cautiero, ala e centro di 2 metri e 95 chili, classe 2001, si prepara a far parte della famiglia Etrusca.

Dopo Daniel Ohenhen (qui) arriva a San Miniato un altro giovane lungo ex Eagles Cividale del Friuli. Cresciuto cestisticamente nelle giovanili dell’Apu Udine è stato aggregato alla squadra di Serie A2 già dalla stagione 2017/18. Nella stagione 2020/21 passa alla Falconstar Monfalcone, con cui esordisce in Serie B.

Dopo un infortunio al ginocchio nel finale di stagione, torna in campo a febbraio 2022, nelle fila della Longobardi Cividale in C Silver Friulana e contribuisce fortemente alla loro salvezza diretta, mettendo a segno 17,5 punti di media. Terminato il Campionato di C Silver a fine aprile 2022 viene chiamato a rinforzare il pacchetto dei lunghi degli Eagles Cividale in Serie B, con in quali gioca tutti i play off fino alla promozione in A2.