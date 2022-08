Il pisano Daniele Meucci correrà alla maratona di New York

Un nuovo prestigioso impegno nell’agenda di Daniele Meucci. L’azzurro campione d’Europa di Zurigo 2014 in

maratona, atteso all’appuntamento degli europei di Monaco di Baviera nel giorno di Ferragosto, è stato annunciato dagli organizzatori della maratona di New York in programma domenica 6 novembre sulle strade della Grande Mela.

L’azzurro dell’Esercito, allenato da Luciano Di Pardo, ha in programma di partecipare per la quarta volta alla 42,195 chilometri più famosa al mondo, dopo le edizioni del 2013 (decimo, miglior piazzamento), 2015 e 2018. Il 36enne ingegnere pisano ha corso a New York anche una delle migliori mezze maratone in carriera con il secondo posto nel 2013 in 1 ora 01:06.

Tra i top runners della “major” è stato ufficializzato il ritorno del vincitore del 2021 Albert Korir (Kenya). In gara anche il campione in carica di Boston Evans Chebet (Kenya), l’etiope Shura Kitata trionfatore a Londra nel 2020, l’olandese argento olimpico Abdi Nageeye. E sarà la prima volta a New York per lo statunitense bronzo olimpico di Rio, Galen Rupp.

Per Meucci sarà ragionevolmente la terza maratona dell’anno dopo il primato personale di 2 ore 09:25 centrato a Siviglia in febbraio (prima volta sotto le due ore e dieci) e dopo la sfida azzurra sulle strade bavaresi, alla ricerca di una prestazione di valore a livello individuale e di squadra nella giornata inaugurale degli Europei.