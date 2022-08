L’Urbino Taccola vuole un’altra stagione da protagonista

Non sono giorni di ferie. Per loro questi sono giorni di attività. Per loro intendiamo, dirigenti, sostenitori e paesani di Uliveto Terme, l’impegno serale con la propria Sagra del Pesce, rappresenta un momento di aggregazione, di volontariato, di passione verso il rosso-crociato, un modo di stare insieme aiutando la squadra. Aspetti che la serata sia volta al termine per poter conversare con il suo direttore sportivo Fabio Franchi, come tutti coloro che sono impegnati dietro questa manifestazione vesta la maglia rossa con lo stemma societario.

Direttore lo scorso anno siete arrivati ad un passo dalla finale del girone. È un’impresa da ritenersi ardua o ripetibile?

“Ci piacerebbe ripetere la stagione passata. Per migliorarla occorre avere qualcosa in più rispetto alla rosa attuale. Come ben sapete vincere è difficile, ripetersi è ancora di più”

Parla anche alla luce del girone?

“Un girone molto competitivo: Sporting Cecina, Saline, Alta Maremma partono per vincere. L’Atletico Piombino, la Geotermica, l’Invicta Sauro sono squadre già pronte per la categoria. Poi c’è l’incognita Ponsacco che è sempre una piazza molto appetibile, aggiungiamoci anche l’Atletico Etruria che è pronta a ripetere la stagione passata”

E il suo Urbino Taccola?

“Abbiamo delle incognite, dovute all’inserimento dei nuovi, la squadra è stata ringiovanita”

Qualcuno aveva fatto il suo corso, soprattutto in attacco dove il reparto è quasi nuovo di sana pianta?

“Abbiamo voluto cambiare dando una rinfrescata, cercando quell’entusiasmo che i giovani posso darci. Non è detto che cambiando si possa migliorare ma è quello che non ci auspichiamo. Anche la scelta dell’allenatore è dettata dalla voglia di fare. Il suo predecessore Lorenzo Roventini aveva lavorato bene”.

Potrebbe apparire un azzardo aver dato la panchina a Roberto Taccola?

“È alla sua seconda esperienza in categoria: per un breve periodo a Cenaia quando allenava la juniores gli era stata affidata la prima squadra. Anche lui è ulivetese ci tiene a far bene, la società ha deciso di dargli questa opportunità. Lo scorso anno la nostra juniores nel campionato Elitè si è classificata al quarto posto in un girone dove sono retrocesse squadre come Cuoiopelli e Larcianese oltre al Lammari. È stato giusto premiarlo per il lavoro svolto, portandolo nel mondo dei grandi”

Ora tocca a lui, contraccambiare la fiducia.

“Le valutazioni le abbiamo fatte a 360 gradi. Vede nella passata stagione siamo arrivati a cinque punti dal Mazzola Valdarbia e a due dal Cecina. Se fossimo riusciti a segnare dico quattro o cinque gol in più, forse avremo fatto un campionato diverso, per questo il reparto offensivo è stato cambiato quasi completamente. È chiaro che Taccola nel lavoro è facilitato, conosce i giovani e i vecchi, lo zoccolo duro della squadra”

In sede di campagna acquisti lo avete accontentato in tutto e per tutto?

“Abbiamo operato di comune accordo, partendo dal concetto di ringiovanimento. È chiaro che il discorso delle quote ha influito sulla campagna acquisti. Gli obblighi di età imposti dalla Federazione hanno inciso sulla scelte”

Campagna acquisti chiusa?

“Se capita la ciliegina sulla torta, vediamo prima che inizi il campionato o entro il 16 settembre, l’ultimo giorno utile per fare tesseramenti”.

Cerca un esperto o un giovane che abbia entusiasmo?

“Non ci poniamo veti, giovane o vecchio che sia. L’importante che faccia al caso nostro”

E si cali nella realtà, il senso di appartenenza è sempre stato una pietra miliare del’Urbino Taccola.

La rosa

PORTIERI: Gabriele Bulleri dal Forcoli, Tommaso Battistoni classe 2003 dal Litorale Pisano

DIFENSORI: Jacopo Anichini, Filippo Laniyonu, Edoardo Lazzerini classe 2002, Lorenzo Taglioli, Edoardo Baldini dal Forcoli

CENTROCAMPISTI: Enkli Veli, Nicolò Cecchi, Alessandro Desideri classe 2002, Nicola Franchi, Lorenzo Pinna classe 2002

ATTACCANTI: Luca Fermi dall’Atletico Etruria, Nicola Garofalo classe 2002, Osamudiamen Igbineweka fino a dicembre 2021 all’Urbino Taccola da Gennaio 2022 al Certaldo, Francesco Nassi classe 2004 dal Mobilieri Ponsacco, Masimo Patalani classe 2003 dal Mobilieri Ponsacco, Giulio Rocchi

Staff tecnico

Allenatore: Roberto Taccola

Preparatore atletico e allenatore juniores: Dario Ficini

Preparatore dei portieri: Paolo Paradisi

Massaggiatori: Massimo Mattolini e Daniele Crudeli

Direttore sportivo: Fabio Franchi

Organigramma societario

Presidente: Simone Taglioli

Vice presidente: Giovanni Macchi

Direttore generale: Mauro Borroni

Programma amichevoli

20 agosto Prima squadra – Juniores Regionale Elitè test in famiglia

24 agosto Urbino Taccola – Fornacette Casarosa sede da stabilire

27 agosto Urbino Taccola – Ponte a Cappiano