Tuttocuoio pronto al via al campionato. Coia: “Ho allestito una bella squadra”

“Ho allestito una bella squadra: mi manca qualche quota, è rimasto l’ottanta per cento della squadra dello scorso anno”.

Ficcante, perentoria, determinata, Paola Coia, il massimo esponente del Tuttocuoio è e sarà sempre così.

Che cosa le fa ostentare tanta fiducia?

“Ho dato vita ad una campagna acquisti di qualità in ogni settore. La difesa è un reparto da categoria, il centrocampo è un reparto molto tosto, in avanti abbiamo molta qualità”.

Sono queste sensazioni dopo pochi giorni di allenamento?

“No. Non parlo dopo una settimana di allenamento. Dopo così poco tempo vedi poco. Mi esprimo sulle qualità dei singoli. Kanime e Sarti sono due centrocampisti con tanta quantità, Picozzi è un bel tre-quartista, Catania una punta che fa movimento e Tavano non ha bisogno di presentazioni”

Lei è andata contro-tendenza prima ha costruito la squadra poi ha scelto l’allenatore. Non lo trova originale?

“Ho sempre fatto così. Faccio a modo mio. A me piace giocare con il 4-3-1-2 è l’allenatore si deve adattare al modulo che mi piace. Non mi stanno bene allenatori che portano giocatori. Non ho mai consentito ai tecnici di dirmi, prendi questo, prendiamo quello. Non voglio uno spogliatoio con figli e figliastri. Io faccio il calcio che a me piace. Voglio valorizzare i giocatori. Penso a calciatori come Guidelli, Forgione, Malotti, Ruggero, Bellante, Bianconi ragazzi arrivati in categoria superiore e alcuni in Lega Pro. L’allenatore è importante ma la prima cosa che conta in una squadra è lo spogliatoio”.

Mister Zini, ha le credenziali che vuole lei?

“Non conosce la categoria. Ha i suoi modi e le sue filosofie. Si è posto con molta umiltà. In questo spogliatoio c’è un calciatore come Francesco Tavano che ha fatto il calcio vero, per l’allenatore è un bel punto d’appoggio e di riferimento, da uno come lui può succhiare esperienza il più possibile. Può essere di grande aiuto per le grandi conoscenze che ha di calcio”

Che campionato si aspetta. Non dovrebbe esserci il Livorno e il girone torna al suo format pre-covid.

“E’ una piccola Serie D. San Miniato, Cuoiopelli, Perignano, Camaiore, il Castelfiorentino sono squadre forti. Sarà un campionato difficile, bello e tosto. La Pro Livorno è un ottima squadra, sulla panchina dell’Armando Picchi c’è un allenatore molto bravo. Mi piace l’idea di Luca Lazzeri presidente del Fucecchio, ha dato la possibilità a Collacchioni di allenare la prima squadra dopo avergli dato l’opportunità al settore giovanile e ora sta facendo la stessa operazione con il nuovo tecnico. Poi c’è la Massese, un’altra bella squadra è il Cenaia. In sostanza un girone con tutte squadre ben assortite”.

E lei che obbiettivi si è posta?

“Salvarsi il prima possibile. Lo scorso anno sono riuscita a farlo con due mesi d’anticipo”.

Ieri c’è stata la prima amichevole in casa del Pontassieve, che indicazioni ha fornito?

“La partita si è conclusa sul 1-1, abbiamo schierato due squadre. Il primo tempo è terminato a reti inviolate. Nel secondo tempo siamo andati in svantaggio, siamo andati in crescendo correndo di più raggiungendo il pareggio con una punizione di Picozzi. E’ troppo presto per dare un giudizio dopo una settimana, si è intravista la qualità che c’è. L’aspetto positivo è stato quello di non essersi arresi, ci siamo intestarditi andando alla ricerca del pareggio. C’è molto da fare, dopo la festività del Ferragosto da martedì concentrati si torno a lavorare”.

Rosa Tuttocuoio

Portieri: Matteo Muscas, Stefano Carli dal Firenze Ovest

Difensori: Augusto Paganelli argentino dal Baldacci Bruni, Mattia Bartorelli dall’Armando Picchi, Alessio Bartorelli, Michele Fiscella, Mattia Fiorentini in prestito dalla juniores Nazionale della Pro Livorno Sorgenti, Cosimo Severi, Antonio Pazzaglia classe 2001 lo scorso anno al Ghiviborgo

Centrocampisti: Filippo Chiti, Lorenzo Fino, Valeri Kamine camerunense dal Baldaccio Bruni, Mattia Ercoli fino a novembre allo Scandicci poi in prestito al San Miniato Basso, Ismail Zahouani classe 2004 in prestito dal Limite-Capraia, Gianmarco Sarti dal Castelfiorentino, Carmine Turco, Lorenzo Dell’Amico classe 2002 dalla Fezzanese

Attaccanti: Francesco Tavano dal Ponsacco, Crescenzo Picozzi dalla Polisportiva Olympia Agnonese, Angelo Catania dal Locri, Daniele Sabia classe 2003 dal Valdinievole Montecatini, Alessio Turini classe 2001 dalla Massese fino a dicembre 2021 al Foligno, Matia Pozzesi

Staff tecnico

Allenatore: Daìniele Zini

Preparatore atletico: Alessio Pugi

Team Manager: Ruben Benericetti

Massaggiatore: Pietro Baldi

Segretaria: Valeria Marchetti

Presidente: Paola Coia

Prossime amichevoli

21 agosto Firenze Ovest – Tuttocuoio alle 16,30

25 agosto Castelfiorentino – Tuttocuoio alle 17