Empoli resiste alla Fiorentina, primo punto per il Pisa con il Como

Un’altra giornata in archivio per le formazioni toscane.

In serie A era in scena il derby tutto toscano fra Empoli e Fiorentina. L’undici di Zanetti ha resistito, senza neanche rischiare troppo, contro la più blasonata squadra viola, con Italiano che ha messo un piedi un ampio turnover in vista del ritorno in Conference League di giovedì a Enschede. Poche le vere occasioni da rete da entrambe le parti ma non sono mancate le emozioni, soprattutto dopo che i padroni di casa sono rimasti in dieci per l’espulsione di Luperto per fallo da ultimo uomo. L’Empoli nel finale rimane addirittura in 9 per l’infortunio a Cambiaghi a sostituzioni già effettuate. L’Empoli alza il muro, la Fiorentina non lo sfonda e finisce 0-0. Curiosità: al 9’ della ripresa l’arbitro Marchetti si è infortunato ed è stato sostituito dal quarto uomo Sacchi.

In serie B primo punto per il Pisa, che all’Arena Garibaldi pareggia con il Como 2-2. Ospiti subito in vantaggio con Blanco, ma i nerazzurri di Maran impattano con un calcio di rigore di Morutan. Nella ripresa ancora avanti i lombardi con l’irlandese Kerrigan, appena entrato. A un minuto dalla fine il pareggio è firmato da Torregrossa, anche lui entrato nella ripresa.

Iniziata ieri (21 agosto) anche la stagione di serie D con il turno preliminare di Coppa Italia. Questi i risultati delle toscane Fezzanese – Tau Calcio 1-0, Pistoiese – Mobilieri Ponsacco 2-1, Real Forte Querceta – Ghiviborgo 2-1, Scandicci – Terranuova Traiana 5-4 dcr, Grosseto – Orvietana 0-1.

Domenica le gare del primo turno. In campo Follonica Gavorrano – Orvietana, Pianese – Poggibonsi, Pistoiese – Aglianese, Scandicci – Prato.