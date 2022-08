“Sarà una bella sfida”, Santacroce Calcio prepara la Seconda categoria

C’è un campionato tutto nuovo da affrontare e non c’è tempo da perdere. Da oggi 25 agosto, gli atleti della Santacroce Calcio si ritroveranno al campo Buti di Santa Croce sull’Arno per l’inizio della preparazione, in vista del prossimo campionato di seconda categoria.

“Sarà una bella sfida – raccontano – che affronteremo con la voglia e la determinazione che ci ha sempre contraddistinto”. Agli ordini di Mister Guidi, coadiuvato dai suoi collaboratori Raffaelli e Orlandi e a partire dalle amichevoli.

Per le gare amichevoli ospiteranno mercoledì 31 agosto il Selvatelle, il 3 settembre Il Romito e il 7 settembre il San Miniato.