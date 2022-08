Lo scorso anno la Stella Rossa Castelfranco ha raggiunto il suo punto più alto della storia arrivando alla semifinale playoff in Seconda Categoria.

Alessandro Ferraro è stato confermato alla guida della squadra, sia onesto quello rappresenta il punto di arrivo?

Foto 2 di 2



“No. Il nostro punto di partenza. La società si è impegnata cercando quei giocatori congeniali per noi soprattutto per l’aspetto economico. Costi bassi per grandi traguardi”.

Uno slogan molto bello

“Dobbiamo ragionare nei termini della categoria che andiamo ad affrontare. La società stabilisce un budget in base al campionato che disputiamo. Qui ci sono società che investono quanto può farlo una squadra che milita in Promozione. Se noi al termine della stagione siamo in grado di competere con queste squadre, vuol dire che il nostro obbiettivo lo abbiamo centrato”.

Quindi ognuno vince il campionato per i traguardi che si pone?

“Qui la società porta avanti la sua politica con un grosso lavoro alle spalle. I nuovi sono un valore aggiunto, si mettono a disposizione della società e devono con il loro esempio far crescere i ragazzi”

Un bel concetto, ma che non sempre si concretizza.

“Capisco che sono belle parole spese a tavolino. Posso dirvi che sotto questo aspetto la preparazione è iniziata bene, qui non ci manca niente, a livello di materiale e con la presenza fissa dei dirigenti. Siamo una famiglia, posso portarvi l’esempio di Antonio Pennacchia, aveva delle richieste importanti dagli amatori, a tergiversato per tutta l’estate poi ha preferito rimanere ancora con noi, dicendoci che per andar a giocare negli amatori c’era tempo. Queste cose per noi valgono come una vittoria”

Che campionato si prospetta?

“Con otto barra 10 squadre tutte in grado di vincere. Sabato 27 agosto abbiamo sostenuto la prima amichevole con il Collesalvetti, abbiamo vinto per 4 a 0, sono nello stesso girone nostro e posso dirvi che è una buona squadra, magari ora è in ritardo ma vedrete che potrà dire la sua”

Ma se avete vinto con questo punteggio.

“Nel secondo tempo da 30 minuti abbiamo fatto bene, e sono veramente soddisfatto ma è sempre calcio d’agosto”

Il buongiorno si vede dal mattino.

“C’è da lavorare, dobbiamo mettere a posto i nuovi meccanismi, con lo staff la prima settimana di lavoro è stato svolta nella maniera migliore. Sono contento della rosa in un gruppo dove arrivano 5 juniores in Prima squadra e posso dirvi che posso contare su cinque cambi alla pari. Poi le risposte vere e proprie arrivano dal campo”

Lo scorso anno questa squadra ha avuto la lacune del reparto offensivo, ora il gap è stato colmato?

“Mucciaccito arriva da una stagione dove ha cambiato due maglie prima a Cappiano poi al Monterappoli, è arrivato con la testa giusta si sente una chioccia in questa squadra insieme a Noccioli. Sono i più grandi e sentono questa forte responsabilità verso i giovani. Poi c’è Mori lo scorso anno ha segnato 20 gol è un 89 è in possesso di una grande esplosività, sta venendo fuori se è in grado di esprimerla per lui possono aprirsi altri scenari”

Secondo lei ci sono molte pretendenti.

“Peccioli, Capanne, Casciana Terme arrivata quinta nel suo girone, Capannoli, Castelfranco che nell’amichevole con lo Staffoli si è dimostrato squadra già compatta, il Guasticce è appena retrocesso e vedremo che squadra ha allestito, il Santa Maria a Monte ha costruito una squadra nuova e tra queste spero che ci sia la mia Stella Rossa. Squadre con campi piccoli, penso al Fabbrica e al Crespina. Non mi sembra che ci siano squadre materasso”

Oltre alla valorizzazione dei giovani, la società cosa vi ha chiesto?

“Pensiamo a fare come lo scorso anno e possibilmente migliorarci un pochino. Non ho la presunzione di dire cose non vere, facciamo un passo alla volta. E’ un campionato a 16 squadre, lungo e faticoso. E’ chiaro che squadre come il Peccioli devono dichiarare le ambizioni che hanno. Il nostro direttore sportivo Petri fino al giorno prima di andare in ferie ha lavorato anche sulla squadra juniores, il nostro primo punto di riferimento da dove prelevare ragazzi”.

Il vostro modulo

“Lo scorso anno ho giocato con il 4-3-3 con cinque nuovi arrivi adatterò alle caratteristiche dei ragazzi. E’ chiaro che vanno fatti rendere al meglio per fruttare a pieno le loro qualità, facendo così li metti nella condizione migliore per farlo. Abbiamo ancora un altro paio di settimane per lavorare, le amichevoli servono a questo. Vincere in questa fase ti permette di lavorare meglio cercando di dare più minutaggio possibile a tutti. L’amichevole di mercoledì 31 con lo Staffoli ci darà altre risposte”.

Mister, sembra che abbia studiato tutto a tavolino.

“Io sono carico, anche troppo”

Rosa

Portieri: Michi Condelli, Cristian Giardi

Difensori: Nico Caponi, Andrea Noccioli, Marco Paci, Marco Brotini classe 2003 dalla juniores, Klarence Kusi, Luca Mancini, Attilio Masha dal Castelfranco, Farid Yabba

Centrocampisti: Luca Mannucci, Matteo Guerrucci, Fabrizio Donzello dal Peccioli, Francesco Fossi classe 2000, Francesco Ceccanti dal San Giuliano Terme, Claudio Dyla classe 2001, Andrea Pagni

Attaccanti: Filippo Caponi, Gabriele Milo classe 2002 dalla Bellaria, Alex Scardigli classe 2002 dal Montelupo, Renato Meta classe 2002 dalla juniores, Ronny Mucciaccito dal Monterappoli, Pietro Mori dal Fucecchio, Antonio Pennacchia, Federico Barneschi

Staff tecnico

Allenatore: Alessandro Ferraro

Allenatore in Seconda e allenatore dei portieri: Stefano Caputo

Preparatore atletico: Davide Lionetti

Direttore generale: Mario Troiano

Direttore sportivo: Sergio Petri

Segretario: Davide Bartoli

Dirigenti accompagnatori: Alessandro Caponi, Claudio Giardi

Organigramma societario

Presidente: Rino Romano

Vice-presidente: Moreno Battini

Prossime amichevoli

31 agosto alle 20 Staffoli-Stella Rossa

3 settembre alle 17 Capannori – Stella Rossa