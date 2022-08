Tuttocuoio, lascia l’allenatore Zini: “E’ venuta meno la fiducia”

Ormai è ufficiale: Daniele Zini non è più l’allenatore del Tuttocuoio.

A dirlo è lui stesso con un post su Facebook: “Dopo un confronto con la società e il gruppo squadra, da ieri (27 agosto, ndr), abbiamo deciso di comune accordo e dopo attente riflessioni con la presidente Coia, che ringrazio per l’ opportunità, di separare le strade fra me Ac Tuttocuoio”.

“In questi giorni – spiega Zini – da parte mia c’è stato il massimo impegno e massima professionalità per proseguire in un cammino comune, cercando di venire incontro alle esigenze organizzative che mi sono state avanzate. Nelle 2 uscite stagionali con Pontassieve e Castelfiorentino, siamo usciti dal campo a testa alta, altissima, senza mai perdere una partita, e se pur con pochi giorni di preparazione, già si intravedeva una solidità e compattezza di squadra importante. Ma venendo meno il patto di fiducia e motivi familiari fanno in modo, con mio grande dispiacere, che non sussistano più le condizioni necessarie per continuare il rapporto. In modo da dare alla società il tempo necessario di trovare il sostituto adeguato, prima degli impegni ufficiali. E avere anche io la possibilità, eventualmente di scegliere un altro progetto essendo ancora libero. Da parte mia, alla società e al gruppo squadra auguro le migliori fortune professionali e umane. Un saluto a tutti gli sportivi pontaegolesi che mi sono venuti a trovare in questi giorni al campo, dimostrandomi il loro calore, la loro stima e la loro fiducia. Sempre Forza Tuttocuoio, ieri, oggi e domani”.