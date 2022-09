Via al calcio dilettanti: pari in Coppa fra Tuttocuoio e San Miniato Basso

Inizia la stagione del calcio dilettanti. Nel comprensorio in Eccellenza in attesa del derbyssimo è pari nella stracittadina di San Miniato: fra Tuttocuoio e San Miniato Basso finisce 2-2. I giallorossi ospiti agguantano il match in pieno recupero.

Esordio in Promozione per l’Asd San Miniato con sconfitta. Vince l’Urbino Taccola di misura.

Coppa Italia Eccellenza

Tuttocuoio – San Miniato Basso 2-2

TUTTOCUOIO: Muscas, Severi, Chiti, Zahouani, Pazzaglia, Bartorelli, Sabia (46′ Dell’amico), Fino, Catania (66′ Turini), Tavano, Sarti (46′ Picozzi). A disp.: Carli, Bartorelli, Ercoli, Fiorentini, Fiscella, Turco. All.: Tazzioli.

SAN MINIATO BASSO: Lampignano, Boghean (66′ Romeo), Scarselli (79′ Franzoni), Nolé (57′ Salliu), Sabatini, Menichetti, Bourezza, Malanchi, Tremolanti (57′ Di Benedetto), Marabese, Ciravegna (57′ Bracci). A disp.: Giannangeli, Taddei, Re, Pagliai.

All.: Targetti.

ARBITRO: Marranchelli di Pisa (Gallà di Pistoia e Ballotti di Pistoia)

RETI: 25′ Ciravegna, 42′ rig. Tavano, 51′ Picozzi, 93′ Marabese

NOTE: ammoniti Sabatini, Pazzaglia e Fino.

Coppa Italia Promozione

Asd San Miniato-Urbino Taccola 0-1

ASD SAN MINIATO: Micheli, Bettarini (31’st El Makhniki), Marianelli, Pacciani (12’st Guerra), Mori, Lamberti, Campinoti (12’st Marconcini), Giani, Faraoni (17’st Maccari), Boni, Zini (31’st Nidiaci). A disp.: Morelli, Boldrini, Colibazzi, Guerra, , Scali. All.: Valori.

URBINO TACCOLA: Bulleri, Lazzerini, Rocchi, Franchi (43’st Desideri), Anichini, Laniyonu, Baldini, Veli, Nassi, Cecchi, Garofalo. A disp.: Batistoni, Monacci, Antoni, Nordio, Pinna, Patalani, Bani, Oshadogan. All.: Franchi.

RETI: 25′pt Laniyonu

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO