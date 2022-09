Coppa Italia Promozione, San Miniato ancora ko ma a testa alta

Urbino Taccola-San Miniato 1-0

URBINO TACCOLA: Bulleri, Lazzerini, Rocchi, Balduini, Anichini, Laniyonu, Taglioli, Cecchi, Nassi, Veli, Bani. A disp.: Batistoni, Oshadogan, Monacci, Desideri, Nordio, Tahiri, Antoni, Pinna. All.: Taccola.

SAN MINIATO: Micheli, Bettarini, Marianelli, Marconcini, Mori, Lamberti, Giani, Guerra, Maccari, Boldrini, Zini. A disp.: Boni, Buhne, Campinoti, Colibazzi, El Makhichni, Faraoni, Nidiaci, Pacciani, Scali. All.: Valori.

ARBITRO: Biagi di Pisa (Smecca di Carrara e Petri di Lucca)

RETI: 41’pt Laniyonu

Stesso marcatore e stesso punteggio dell’andata. Il San Miniato neopromosso cade a Uliveto e saluta la Coppa Italia di Promozione. Ma non c’è rammarico in casa rossoblu: “I ragazzi – dice la società – hanno giocato come all’andata, sempre a testa alta, imponendo a tratti il loro gioco, contro una squadra esperta è pronta a fare un campionato al vertice. Il gol partita è una fotocopia del gol della gara di andata. Punizione laterale, la palla passa tutta l’area fino a trovare il tap-in di un avversario. I ragazzi provano a reagire e creano occasioni, su tutti con Boni che spara alto da buona posizione dopo una splendida serpentina. Serve fare esperienza, serve prendere confidenza con la categoria, ma ci siamo e lavoriamo per farci trovare pronti”.