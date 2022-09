Seconda giornata in archivio per il campionato di Eccellenza. A sorridere è il Fucecchio, che vince ed è in testa a punteggio pieno. Primo punto per il Tuttocuoio, a Castelfiorentino, pareggia anche la Cuoiopelli senza reti a Certaldo. Ancora un passo falso per il San Miniato Basso, che in casa cede nel finale con il Ponte Buggianese.

Castelfiorentino – Tuttocuoio 0-0

CASTELFIORENTINO: Lupi, Marghi, Nuti, Castellacci, Campatelli, Gemignani, Pieracci (15’ st Bruni, 31’ st Mhili), Ficarra, Iaquinandi (15’ st Duranti), Giani (31’ st Ballerini), Rosi. A disp. Lisi, Mancini, Nidiaci, Marinari, Ulivelli. All. Cristiani

TUTTOCUOIO: Muscas, Severi, Chiti, Fino, Puleo, Pazzaglia, Zahouani, Mbounga (39’ st Ercoli), Massaro (31’ st Sabia), Tavano (36’ st Turini), Picozzi. A disp. Carli, Cirri, Fiorentini, Fiscella, Mokhtari, Nigro. All. Tazzioli

ARBITRO: Scotto di Piombino (Salvadori di Arezzo e Orsini di Pontedera)

NOTE: Angoli – 5 – 6. Ammonito: 41’ st Fino. Recupero 1° tempo 0, 2° tempo 3’.

Nel suo secondo impegno consecutivo al Riccardo Neri di Castelfiorentino, il Tuttocuoio coglie il suo primo punto stagionale, mostrando progressi da un punto di vista di crescita fisica e di opportunità create. Gara contraddistinta dall’equilibrio giocata a viso aperto dove i primi ad affacciarsi sono i castellani dell’ex tecnico della juniores del Tuttocuoio, Enrico Cristiani con una conclusione di Ficarra che termina sul fondo. La replica ospite è affidata al nuovo arrivato Puleo, proveniente dal Mobilieri Ponsacco con un incornata sotto misura che termina sul fondo. Stesso esito per un colpo di testa di Massaro all’alba del secondo tempo. A metà ripresa Lupi disinnesca un doppio tentativo di Tavano, due minuti dopo c’è ancora lavoro per il portiere di casa sollecitato da Pazzaglia. L’estremo newro-verde compie la sua prima parata su un diagonale di Rosi quando ormai la sfida è entrata nella fase conclusiva, Ficarra che aveva inaugurato le opportunità è quello che le conclude attraverso un piazzato con palla alta.

Certaldo – Cuoiopelli 0-0

CERTALDO: Orsini, Pagliai, Vecchiarelli, Pampalone, Salvadori, De Pellegrin, Kamberi (26’ st Razzanelli), Bernardini, Taraj (42’ st Baccini), Zanaj, Corsi (30’ st Marcon). A disp. Calu, Bandini, Larosa, Fioretti, Orsucci, Martini. All. Ramerini

CUOIOPELLI: Pulidori, Gamberucci, Bagnoli (35’ st Benericetti), Rudi, Viligiardi, Mariani (10’ st Mulas, 42’ st R. Lucaccini), Passerotti (27’ st Baroncini), Borselli, Canessa (22’ st Andolfi), Tapparello Blas, Guerrucci. A disp. M. Cavallini, Goretti, F. Lucaccini, Friuli. All. Marselli

ARBITRO: Biagini di Lucca (Lampedusa di Grosseto e Lazzareschi di Lucca)

NOTE: Angoli: 6 – 7. Ammoniti: Pampalone, Kamberi, Bernardini, Gamberucci, Bagnoli, Rudi. Espulso: 2’ st Bernardini (C doppia ammonizione)

Davanti ad una buona cornice di pubblico, una buona Cuoiopelli esce imbattuta dal Comunale di Via don Minzoni e recrimina per la mancanza di precisione e la superiorità numerica non sfruttata a pieno. Prima parte giocata con personalità nella quale le operazioni di gioco sono gestite dai ragazzi di Marselli. Pulidori dopo la mezz’ora è costretto a leggere bene una situazione intervenendo in uscita, immediatamente dopo Tapparello non centra lo specchio su centro dceecchio da verificare le condizioni di Mariani e Mulas usciti con problemi muscolari, per Mulas potrebbe trattarsi di uno stiramento. La loro presenza al derby del Cuoio di mercoledì 21 settembre alle ore 21 al Palatresi di Cerreto Guidi appare in forte dubbio.

Fucecchio – Armando Picchi 3-0

FUCECCHIO: Del Bino, Arrighini, Giometti (36’ st Nardi), Lecceti, La Rosa, Del Colle, Silvano (22’ st Zefi), Cenci (30’ st Falaschi), Ceceri (12’ st Masoni), Demi (18’ st Falconi), Rigirozzo. A disp. Mannucci, Cullhaj, Lotti, Ramku. All. Dell’Agnello

ARMANDO PICCHI: Malasoma, Del Bravo, Bani, D’Angelo (28’ st Testa), Petri, Taddei (18’ st Polese), Campo (18’ st Bonsignori), Quilici, Carlotti, Giusti, Gargani. A disp. Silvestri, Lusito, Fabbrucci, Nobile, Maietta, Fornaciari. All. Sena

ARBITRO: Cremonini di Pisa (Andreani e Chiarelli di Carrara)

RETI: 38’ pt Rigirozzo, 5’st Ceceri, 35’st Falconi

NOTE: Ammoniti: 26’ pt Demi, 14’ st Taddei, 18’ st Bani

Cinque gol fatti e zero subiti con sei punti in classifica. I numeri dopo i primi 180 di gioco parlano a favore dell’undici di Dell’Agnello che ha superato un avversario che si è presentato a Larciano con le sue solite credenziali ritmo e grande organizzazione di gioco che gioca a calcio. Il Fucecchio dopo aver creato le premesse si è portato in vantaggio con Rigirozzo. I padroni di casa nella seconda parte hanno gestito la gara mostrando maturità sfruttando al massimo le opportunità create con Taddei e Bani nello spazio di 4 minuti. La difesa è apparsa solida con Del Bino che ha sfoderato un paio di interventi importanti. Da stasera c’è una sola squadra al comando la sua maglia è bianconera il suo nome è Fucecchio.

San Miniato – Ponte Buggianese 2-3

SAN MINIATO BASSO: Lampignano, Boghean, Menichetti, Nolé, Sabatini, Cela, Bourezza, Tremolanti (84′ Scarselli), Taddei (64′ Kengni), Di Benedetto (62′ Malanchi), Ciravegna. A disp.: Giannangeli, Salliu, Re, Romeo, Franzoni, Anichini. All.: Targetti.

PONTE BUGGIANESE: Citti L., Cucinotta, Simi, Benvenuti, Martinelli, Chelini, Pievani, Granucci, Micchi, Nardi, Sali. A disposizione: Grasso, Lo Russo, Citti R., Ferrari, Seghi, Zocco, Capetta, Secchi, Stobbia. All.: Gutili.

ARBITRO: Mariani di Livorno (Lumetta di Piombino e Crispolti di Piombino)

RETI: 9’pt Micchi, 12’pt Menichetti, 16’pt Ciravegna, 25’pt e 36’st Nardi

NOTE: ammoniti Nolé e Sabatini (SM) Cucinotta e Sali (PB)

Esordio casalingo deludente per il San Miniato Basso, che perde 2-3 contro il neopromosso Ponte Buggianese nel match valido per la seconda giornata di Eccellenza girone A. La prima mezz’ora, al “Pagni”, è scoppiettante. Il San Miniato Basso prende subito le redini del gioco, ma sul primo capovolgimento di fronte subisce il vantaggio ospite firmato dall’ex di giornata Micchi al 9′. La reazione dei giallorossi è immediata, tanto che già al 12′ Menichetti pareggia i conti sugli sviluppi di un corner da destra e al 16′ Ciravegna completa la rimonta con un gran tiro da fuori nell’angolino alla destra di Leonardo Citti. La partita sembra mettersi sui binari giusti per il San Miniato Basso, che continua a premere a caccia del tris. Al 25′, invece, è il Ponte Buggianese a raggiungere il 2-2 con una conclusione dal limite di Nardi. Le squadre riprendono fiato e il primo tempo si chiude senza particolari sussulti. La ripresa si apre con un brivido per i locali: un traversone di Sali per poco non beffa Lampignano, costretto ad allungarsi e a deviare in calcio d’angolo. Il Ponte Buggianese prova a spingere in questa fase, approfittando di un San Miniato Basso piatto. I ragazzi di Targetti tornano a farsi vedere dalle parti di Leonardo Citti al 74′: schema su punizione con palla morbida di Nolé, sponda di Sabatini e tiro di prima intenzione dal limite di Menichetti, ma la conclusione termina a lato di un soffio. Ancora Nolé si mette in proprio con una percussione in area tra due avversari che per poco non risulta vincente. Sull’ennesima situazione di contropiede il Ponte Buggianese sigla il gol-vittoria al minuto 81: Nardi si invola sulla destra, supera Lampignano in uscita e appoggia in rete. Il San Miniato Basso tenta il tutto per tutto nei minuti finali, ma la retroguardia ospite tiene botta. Un punto in due partite per il San Miniato Basso, che tornerà in campo mercoledì al Pagni per la gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia Eccellenza contro il Tuttocuoio. Obiettivo: ribaltare la sconfitta 2-1 dell’andata.

Le altre gare

Pro Livorno – Camaiore 2-1

PRO LIVORNO: Rossi F., Petri, Porcellini, Amico, Signorini, Milianti, Brizzi, Costanzo, Lucchesi, Chianese, Moscati. A disp.: Marchetti, Fraschi, Pulina, Rossi, G., Santagata, Solimano, Turini, Filippi, Angiolini. All.: Ciricosta

CAMAIORE: Rizzato, Franceschi, Ricci F., Biagini, Arnaldi, Ricci, T., Manfredi, D’Alessandro, Raffi, Da Pozzo, Geraci. A disp.: Bianco, Biasci, Della Bona, Tragni, Adami, Tabarrani, Belluomini, Ricci M., Centonze. All.: Polzella

ARBITRO: Biagi di Pisa (Poneti di Firenze e Smecca di Carrara)

RETI: 13’pt Lucchesi, 23’pt Arnaldi, 21’st Amico

San Marco Avenza – River Pieve 1-2

SAN MARCO AVENZA: Cacchioli, De Angeli (13’st Saia), Cacciatori, Cucurnia (46’st Pedrazzi), Zuccarelli, Baeza Rosales, Vicari, Fortunati (29’st Rossi), Buffa, Montecalvo, Kthella (33’st Raffo). A disp.: Cozzolino, Villa, Viti, Bancalari, Basile. All.: Lazzarini

RIVER PIEVE: Biggeri, Dinucci, Filippi, Fanani (32’st Byaze), Ramacciotti, Lavorini, Fruzzetti (12’st Magera), Cecchini, Fantini (48’st Leshi), Babboni, Rocchiccioli (22’st Pieretti). A disp.: Tozzini, Faraglia, Velani J., Lunardi, Giunta. All.: Fanani

ARBITRO: Monti di Firenze (Gallà di Pistoia e Tilli di Prato)

RETI: 2’pt rig. Cecchini, 27’pt Vicari 6’st Fanani

Massese-Cenaia 1-1

MASSESE: Barsottini, Bennati (1’st Salini), Bonini M., Papi, Ricci, Mitrotti (30’st Posenato), Dell’Amico (1’st Marchini), Remedi (20’st Vatteroni), Andreotti, Vignali, Bonini L. (1’st Ceciarini). A disp.: Leone, Bonuccelli, Marchini, Manfredi, Vatteroni, Salini, Vittorini, Ceciarini, Posenato. All.: Moriani

CENAIA: Baroni, Rossi, Pasquini, Papini, Signorini, Degli Esposti, Penco (23’st Benassi), Caciagli, Morelli (14’st Cosi), Pirone (29’st Remedi), Freschi (23’st Pini). A disp.: Serafini, Barsotti, Landi, Benassi, Novi, Pini, Gadiaga Cheikh, Remedi, Cosi. All.: Macelloni

ARBITRO: Pelaia di Pavia

RETI: 6’st Caciagli, 35’st Ricci

NOTE: Ammoniti Morelli, Remedi, Caciagli, Benassi. Espulso l’allenatore Moriani

Montespertoli-Fratres Perignano 1-3

MONTESPERTOLI: Pinochi, Vanzi, Liberati, Trapassi, Ciardini, Fiaschi (26’st Turini), Marconcini (37’st Martini), Veraldi, Del Pela, Maltomini (42’st Cenni), Marchi (39’st Tavanti). A disp.: Cicali, Russo, Conti, Mina, Sinteregan. All.: Sarti

FRATRES PERIGNANO: Borghini, Lucarelli, Falleni, Giorgi, Carani, Chiodi (1’st Cornacchia), Touray (16’st Fiumalbi), Niccolai, Di Paola, Doveri, Sciapi. A disp.: Menicagli, Pennini, Genovali, Pruneti, Montagnani, Pecci, Ganetti. All.: Niccolai

ARBITRO: Moretti di Cesena (Cucciniello e Materozzi di Arezzo)

RETI: 12’pt Ciardini, 35’st Fiumalbi, 40’st Cornacchia, 46’st Lucarelli

NOTE: Espulso Veraldi