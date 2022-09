Bisonte Volley, nuovo acquisto nel Valdarno: torna Lotti

Di sicuro parleranno la stessa lingua. Nel Bisonte Volley Firenze guidato dalla montopolese Carlotta Cambi (per approfondire) arriva Silvia Lotti da San Miniato.

La schiacciatrice classe 1992 ha già indossato la maglia Bisonte nella storica stagione 2013/14, quando la squadra conquistò la promozione in A1 e la coppa Italia di A2. Un ritorno a casa quindi, per l’atleta che ha debuttato nella pallavolo professionistica a 17 anni a Verona in A2.