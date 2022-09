Coppa Italia, Fucecchio concede il bis e passa il turno

Fucecchio-Cuoiopelli 1-0

FUCECCHIO: Del Bino, Arrighini, Nardi, Lecceti, La Rosa, Falaschi, Cenci (5’ st Cullhaj), Zefi (28’ st Ramku), Masoni (25’ st Ceceri), Carnevale (20’ st Demi), Falconi (10’ st Rigirozzo). All. Dell’Agnello. A disp. Manucci, Giometti, Lotti, Ramku, Del Colle. All. Dell’Agnello.

CUOIOPELLI: Pulidori, Goretti (16’ st Friuli), F. Lucaccini (10’ st Guerrucci), Cinelli (1’ st Tapparello), Borselli, Bagnoli, Benericetti (10’ st Viligiardi), R. Lucaccini, Andolfi, Canessa, Baroncini (1’ st Gamberucci). A disp. M. Cavallini, Passerotti, Gamberucci, Pasquini, Boncan. All. Marselli.

ARBITRO: Mauro di Pistoia (Barretta e Gallà di Pistoia)

RETI: 9’ pt Zefi

NOTE: Ammoniti: 6’ pt Lecceti, 25’ pt F. Lucaccini, 22’ st Viligiardi. Espulso: 28’ st La Rosa (F chiara occasione da gol)

Il Fucecchio vince anche la gara di ritorno al “Palatresi” di Cerreto Guidi e supera il turno in Coppa. Scelte ponderate nei due schieramenti la Coppa è importante ma il turnover adottato da Dell’Agnello e Marselli fa capire quale sia l’importanza del campionato.

La strada della qualificazione per il Fucecchio dopo il successo per 3 a 1 all’andata si mette subito in discesa nello scorcio iniziale, corta respinta della retroguardia ospite e Zefi dal limite con un tiro secco batte Pulidori. Primo tempo equilibrato con i due portieri sempre attenti.

Girandola di cambi nella seconda parte con una fisionomia ben delineata, la Cuoio con insistenza a cercare il pari e il Fucecchio che ripiega e riparte. La ricerca del pareggio per gli ospiti è frenata da un palo colpito da Borselli e da un paio di interventi risolutivi di Del Bino, arrivati dopo l’espulsione di La Rosa. La Coppa ora va in letargo fino al 7 dicembre quando il Fucecchio nei quarti di finale sarà opposto al Fratres Perignano che ha eliminato il Cenaia, gli avversari nel big match di domenica 25 settembre