Giornata non proprio positiva per le formazioni del comprensorio del Cuoio. Tre pareggi e una sconfitta in una giornata in cui il Fucecchio capolista non va oltre il pari sul campo di Cenaia. Pari anche per la Cuiopelli, senza reti sul campo del Ponte Buggianese, e per il Tuttocuoio nella battaglia contro la Massese che si conclude 2-2. Ancora un ko per il San Miniato Basso di Targetti: a Camaiore decide un gol nel recupero di Biagini

Camaiore – San Miniato Basso 1-0

CAMAIORE: Rizzato, Ricci T., Ricci F., Biagini, Arnaldi, Fatticcioni, Manfredi, D’Alessandro, Raffi, Da Pozzo, Geraci. A disp.: Bianco, Orlandi, Franceschi, Adami, Viola, Tabarrani, Tragni, Ricci M., Centonze, All.: Polzella

SAN MINIATO BASSO: Lampignano, Franzoni, Romeo, Malanchi, Sabatini, Cela, Bourezza, Tremolanti, Scarselli, Di Benedetto, Ciravegna. A disp.: Giannangeli, Nolè, Menichetti, Taddei, Salliu, Boghean, Re, Anichini, Bracci. All.: Targetti

ARBITRO: Bonono di Collegno (Gelli di Prato e Cerino di Lucca)

RETI: 48’st Biagini

Pontebuggianese – Cuoiopelli 0-0

PONTE BUGGIANESE: Citti L., Cucinotta, Martinelli, Benvenuti, Simi, Chelini, Pievani, Granucci, Micchi, Nardi, Sali. A disp.: Grasso, Lo Russo, Citti R., Ferrari, Seghi, Zocco, Capetta, Secchi, Stobbia. All.: Gutili

CUOIOPELLI: Pulidori, Passerotti, Gamberucci, Rudi, Viligiardi, Lucaccini R., Borselli, Mariani, Andolfi, Tapparello Blas, Guerrucci. A disp.: Cavallini M., Goretti, Baroncini, Lucaccini F., Boncan, Bagnoli, Cinelli, Canessa, Benericetti. All.: Marselli

ARBITRO: Giovanili di Arezzo (La Rosa di Firenze e Fallou di Carrara)

Cenaia – Fucecchio 1-1

CENAIA: Baroni, Rossi, Pasquini, Papini, Signorini, Degli Esposti, Penco, Caciagli, Morelli, Pirone, Freschi. A disp.: Serafini, Barsotti, Landi, Benassi, Novi, Brattoli, Gadiaga Cheikh, Remedi, Cosi. All.: Macelloni

FUCECCHIO: Del Bino, Nardi, Lotti, Lecceti, La Rosa, Del Colle, Silvano, Zefi, Ceceri, Demi, Rigirozzo. A disp.: Mannucci, Giometti, Bindi, Nannetti, Cenci, Carnevale, Falaschi, Masoni, Badalassi. All.: Dell’Agnello

ARBITRO: Fiorillo di Lucca (Lampedusaa di Grosseto e Guiducci di Empoli)

RETI: 24’st Masoni, 37’st Remedi

Tuttocuoio – Massese 2-2

TUTTOCUOIO: Muscas, Bartorelli A., Severi, Fino, Puleo, Pazzaglia, Zahouani, Chiti, Massaro, Tavano, Picozzi. A disp.: Carli, Ercoli, Fiorentini, Fiscella, Mbounga, Nigro, Sabia, Sarti, Turini. All.: Tazzioli

MASSESE: Barsottini, Bonuccelli, Marchini, Papi, Vittorini, Ricci, Remedi, Ceciarini, Andreotti, Vignali, Salini. A disp.: Leone, Bonini L., Bennati, Posenato, Manfredi, Carlini, Vatteroni, Dell Amico, Bonini M.. All.: Moriani

ARBITRO: Bassetti di Lucca (Scellato e Tarocchi di Prato)

RETI: 6’pt Ricci, 10’pt Massaro, 27’pt rig.Tavano, 32’st rig. Andreotti

