Il 20 settembre torna la T30 Run, a corsa e a piedi da S. Miniato a Gambassi

Da San Miniato a Gambassi , passo dopo passo, per 26 kilometri tutti da scoprire attraverso la storia. E’ in sintesi il senso profondo della T30 Run , la corsa (o camminata) ludico-motoria che il prossimo 20 settembre sarà organizzata lungo la tappa numero 30 della via Francigena che collega i due comuni, attraversandone altri due come Castelfiorentino e Montaione . Una manifestazione giunta alla terza edizione che vede schierati tutti e quattro i comuni al fianco di varie associazioni dilettantistiche del comun sotto l’egida dell’ Associazione Europea delle Vie Francigene , che con la collaborazione anche di Uisp Cuoio ed Empolese Valdelsa mettono in campo un doppio percorso, da farsi a corsa (col premio competitivo Memorial Massimo Tedeschi ) o camminando, rispettivamente di 26 o 14 kilometri . Un percorso che dalla sommità di San Miniato scende attraverso la Valdegola fino alle pievi di Coiano e Chianni, fino a Gambassi Terme.

“Una festa che unisce quattro comuni, ma non solo – dice Ivano Leoni, animatore dell’associazione Sport e Solidarietà San Miniato ed uno degli organizzatori della marcia. – Un’occasione per vivere un’esperienza unica tra sport, accoglienza e territorio. Chi partecipa attraverserà pievi, vigneti, uliveti e tutta la natura che circonda le colline della nostra regione. Borghi e strade bianche che raccontano la nostra storia, partecipando ad una sinergia unica fra volontariato e comunità”. “La città, come un grande libro di storia, riserverà agli atleti e agli spettatori la possibilità di scoprire il suo legame profondo con la Via Francigena, e il cammino che da secoli lega queste terre al cuore dell’Europa. La partenza nella straordinaria Piazza del Seminario sarà un’emozione unica – dice Elena Maggiorelli, assessora allo sport di San Miniato. – Una partenza davvero speciale, che unirà sport, cultura e tradizione, nel cuore pulsante di San Miniato”. Appuntamento che lo scorso anno attirò qualcosa come 400 fra atleti e passionisti. Istruzioni per le iscrizioni al sito www.t30run.it .