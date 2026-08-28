gambe in spalla|
Il 20 settembre torna la T30 Run, a corsa e a piedi da S. Miniato a Gambassi
Dopo il grandissimo successo dello scorso anno, con 400 partecipanti, si passa alla terza edizione.
Da San Miniato a Gambassi, passo dopo passo, per 26 kilometri tutti da scoprire attraverso la storia. E’ in sintesi il senso profondo della T30 Run, la corsa (o camminata) ludico-motoria che il prossimo 20 settembre sarà organizzata lungo la tappa numero 30 della via Francigena che collega i due comuni, attraversandone altri due come Castelfiorentino e Montaione. Una manifestazione giunta alla terza edizione che vede schierati tutti e quattro i comuni al fianco di varie associazioni dilettantistiche del comun sotto l’egida dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, che con la collaborazione anche di Uisp Cuoio ed Empolese Valdelsa mettono in campo un doppio percorso, da farsi a corsa (col premio competitivo Memorial Massimo Tedeschi) o camminando, rispettivamente di 26 o 14 kilometri. Un percorso che dalla sommità di San Miniato scende attraverso la Valdegola fino alle pievi di Coiano e Chianni, fino a Gambassi Terme.
“Una festa che unisce quattro comuni, ma non solo – dice Ivano Leoni, animatore dell’associazione Sport e Solidarietà San Miniato ed uno degli organizzatori della marcia. – Un’occasione per vivere un’esperienza unica tra sport, accoglienza e territorio. Chi partecipa attraverserà pievi, vigneti, uliveti e tutta la natura che circonda le colline della nostra regione. Borghi e strade bianche che raccontano la nostra storia, partecipando ad una sinergia unica fra volontariato e comunità”. “La città, come un grande libro di storia, riserverà agli atleti e agli spettatori la possibilità di scoprire il suo legame profondo con la Via Francigena, e il cammino che da secoli lega queste terre al cuore dell’Europa. La partenza nella straordinaria Piazza del Seminario sarà un’emozione unica – dice Elena Maggiorelli, assessora allo sport di San Miniato. – Una partenza davvero speciale, che unirà sport, cultura e tradizione, nel cuore pulsante di San Miniato”. Appuntamento che lo scorso anno attirò qualcosa come 400 fra atleti e passionisti. Istruzioni per le iscrizioni al sito www.t30run.it .