Stadio ‘Castellani’ a disposizione per Euro 2032, lavori in corso

“Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha dichiarato di voler inserire lo stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli nel pacchetto stadi per Euro2032 come stadio per gli allenamenti. Lo aveva già detto in passato. Questo è possibile solo con il percorso di ristrutturazione dello stadio, presentato a luglio 2024. Il percorso va avanti: lo sappiamo che è complesso e articolato ma dobbiamo fare le cose per bene”.

Sono le parole con le quali il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi ha commentato le ultime dichiarazioni del titolare del Ministero dello Sport. Come riportato alcune settimane fa, per il progetto di riqualificazione avanzato dall’Empoli Fc e per la sua successiva gestione funzionale ed economica, sono stati escluse le necessità di sottoporre l’intervento a Via (decisione per merito dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa) per l’impatto ambientale dell’area di parcheggio al parco di Serravalle, e a Vas(decisione per merito della Città Metropolitana di Firenze) per la variante urbanistica collegata alla proposta.

Le autorità competenti, ciascuna per il proprio ambito di competenza, non hanno quindi rilevato effetti ambientali significativi tali da rendere necessario lo svolgimento delle procedure complete di Via e di Vas. Nel frattempo, la giunta comunale di Empoli ha disposto la pubblicazione di un avviso rivolto agli operatori economici eventualmente interessati a presentare proposte alternative relative alla riqualificazione, all’ammodernamento e alla gestione funzionale ed economica del ‘Castellani’. I termini sono ancora aperti.