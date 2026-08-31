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Stadio ‘Castellani’ a disposizione per Euro 2032, lavori in corso
Il sindaco Mantellassi: “Grande occasione per Empoli”.
“Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha dichiarato di voler inserire lo stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli nel pacchetto stadi per Euro2032 come stadio per gli allenamenti. Lo aveva già detto in passato. Questo è possibile solo con il percorso di ristrutturazione dello stadio, presentato a luglio 2024. Il percorso va avanti: lo sappiamo che è complesso e articolato ma dobbiamo fare le cose per bene”.
Sono le parole con le quali il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi ha commentato le ultime dichiarazioni del titolare del Ministero dello Sport. Come riportato alcune settimane fa, per il progetto di riqualificazione avanzato dall’Empoli Fc e per la sua successiva gestione funzionale ed economica, sono stati escluse le necessità di sottoporre l’intervento a Via (decisione per merito dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa) per l’impatto ambientale dell’area di parcheggio al parco di Serravalle, e a Vas(decisione per merito della Città Metropolitana di Firenze) per la variante urbanistica collegata alla proposta.
Le autorità competenti, ciascuna per il proprio ambito di competenza, non hanno quindi rilevato effetti ambientali significativi tali da rendere necessario lo svolgimento delle procedure complete di Via e di Vas. Nel frattempo, la giunta comunale di Empoli ha disposto la pubblicazione di un avviso rivolto agli operatori economici eventualmente interessati a presentare proposte alternative relative alla riqualificazione, all’ammodernamento e alla gestione funzionale ed economica del ‘Castellani’. I termini sono ancora aperti.
Qualora, entro il termine indicato nell’avviso, pervengano una o più proposte concorrenti, il comune procederà alla loro valutazione comparativa, mettendole a confronto sia tra loro sia con quella presentata dall’Empoli Fc. Nel caso in cui non siano invece presentate proposte alternative, l’Empoli Football Club potrà procedere alla predisposizione e alla presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica. Su tale progetto sarà quindi indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, nell’ambito della quale tutte le amministrazioni competenti saranno chiamate a esprimere le proprie determinazioni definitive e a verificare il rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle raccomandazioni emerse nel corso delle precedenti fasi del procedimento. All’esito della Conferenza dei Servizi decisoria, qualora il progetto venga approvato, esso sarà posto a base della successiva procedura di gara per l’affidamento della concessione.