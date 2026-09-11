Fiorentina-Pisa, 18 euro per il settore ospiti: ecco come acquistare il biglietto

PISA – Conto alla rovescia per la sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Pisa e, da oggi, è possibile acquistare i biglietti riservati ai sostenitori nerazzurri.

La partita si giocherà martedì 15 settembre alle 21 allo stadio Franchi di Firenze, nell’ambito dei sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa.

Per chi risiede nella provincia di Pisa le modalità di accesso alla trasferta sono precise: il biglietto può essere acquistato soltanto per il settore ospiti e solo dai tifosi in possesso della Tessera del Tifoso del Pisa.

Il costo fissato per il tagliando è di 18 euro. La prevendita è iniziata alle 15 di oggi e resterà aperta fino alle 19 di lunedì 14 settembre.

Per acquistare il biglietto sono disponibili i punti vendita VivaTicket e la piattaforma online predisposta per la vendita.

La trasferta di Firenze entra così nel vivo, con il pubblico nerazzurro chiamato a sostenere il Pisa in una gara secca che vale l’accesso agli ottavi di finale.