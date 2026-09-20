Fucecchio, un punto a Perignano: finisce senza reti la sfida di Eccellenza

FUCECCHIO – Un punto conquistato in trasferta e porta inviolata per il Fucecchio, che sul campo del Fratres Perignano chiude sullo 0-0 la seconda giornata del campionato di Eccellenza Toscana.

Una partita combattuta e caratterizzata da un grande equilibrio, nella quale nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la giocata decisiva per cambiare il risultato. Alla fine arriva un pareggio che permette al Fucecchio di muovere la classifica e mantenere l’imbattibilità dopo le prime due giornate.

Il Fucecchio è partito con Del Bino tra i pali, quindi Compagnucci, Pagliai, Fanara e Goretti nel reparto arretrato. A centrocampo spazio a Usai, Ferrara e Sgherri, mentre in avanti hanno giocato Agostini, Malanchi e Princiotta.

La gara ha visto le due formazioni affrontarsi con attenzione, senza concedere grandi spazi agli avversari. Il Fucecchio ha cercato di rendersi pericoloso, ma il Perignano ha risposto colpo su colpo. Il risultato è rimasto così inchiodato sullo 0-0 anche nella seconda parte dell’incontro.

Nessun gol, dunque, ma un punto importante per la formazione bianconera, che dopo il pareggio casalingo per 2-2 contro il Camaiore all’esordio sale a quota due punti.

Per il Fucecchio si tratta quindi del secondo pareggio consecutivo, mentre il Fratres Perignano centra a sua volta il secondo 0-0 di fila.

Una trasferta che non regala spettacolo in termini di gol, ma che permette al Fucecchio di tornare a casa con un risultato utile e la propria porta ancora inviolata.