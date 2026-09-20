Pisa, la vittoria sfuma al 93′: il Mantova trova il 2-2 nel finale

MANTOVA – Una vittoria che sembrava ormai in tasca è sfumata proprio quando mancavano pochi minuti al fischio finale. Il Pisa torna dal campo del Mantova con un 2-2 che lascia inevitabilmente un po’ di amaro in bocca ai nerazzurri, capaci di ribaltare lo svantaggio iniziale e di portarsi avanti nella ripresa prima della beffa arrivata nel recupero.

La gara si era messa subito in salita per la formazione di Paolo Bianco. Al minuto 8 il Mantova ha trovato il vantaggio con Ettore Gliozzi, bravo a sfruttare l’inserimento suggerito da Ignacchiti e a superare Confente.

Il Pisa ha però reagito e, dopo aver progressivamente aumentato la pressione, ha trovato il pareggio al 38′. Un errore in fase di costruzione del Mantova ha favorito l’inserimento di Moreo, che ha servito Pittarello: l’attaccante ha trovato lo spazio per la conclusione e ha firmato l’1-1. Per Pittarello si tratta anche del primo gol con la maglia nerazzurra.

Nella ripresa il Pisa ha completato la rimonta. Al 58′ una giocata sulla fascia ha portato al cross di Angori, con Zanon bravo a prolungare il pallone verso il centro dell’area dove Stefano Moreo ha trovato la deviazione vincente per il 2-1.

Il Mantova ha cercato di reagire, mentre il Pisa ha provato a difendere il prezioso vantaggio. Nel finale è arrivato anche un episodio che sembrava poter chiudere definitivamente la partita: Rao aveva trovato la rete dell’1-3, ma dopo il controllo del VAR il gol è stato annullato.

E proprio quando il Pisa sembrava ormai vicino al colpo esterno è arrivata la doccia fredda. Al 93′, sugli sviluppi di una rapida azione del Mantova, Bragantini ha servito Vlahovic, che di prima intenzione ha battuto Confente fissando il risultato sul definitivo 2-2.

Il triplice fischio ha così consegnato un punto a entrambe le squadre. Il Mantova sale a 11 punti, mentre il Pisa raggiunge quota 7 dopo cinque giornate di campionato.