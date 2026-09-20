La sconfitta|
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Pontedera, notte fonda al Mannucci: il Varese cala il tris e i tifosi contestano
20 settembre 2026 | 19:48
A zero punti
Quarta sconfitta consecutiva del Pontedera, dopo i ko contro Castellanzese, Aurora Pro Patria e Pro Sesto. Un avvio senza punti che mette già i granata davanti alla necessità di invertire rapidamente la rotta.
Ma al Mannucci, nel finale, la situazione si fa ancora più tesa. Intorno all’80’ una parte dei tifosi della Gradinata Nord lascia gli spalti e si raduna davanti alla tribuna centrale, manifestando apertamente il proprio malcontento per questo difficile inizio di stagione.
Per il Pontedera è dunque una domenica da dimenticare: il Varese porta via i tre punti, mentre in casa granata cresce la pressione dopo quattro giornate senza risultati.