La gara|
Pisa accende i motori: sei navigatori della Squadra Corse al Rallye Elba Storico
Un appuntamento importante
PISA – Pisa protagonista sulle strade del Rallye Elba Storico, uno degli appuntamenti più attesi del rallismo internazionale. La Squadra Corse Città di Pisa schiera infatti sei dei suoi co-piloti nella gara valida per il Campionato Europeo Rally Storici, mentre un altro navigatore del sodalizio sarà impegnato in Germania in una competizione internazionale.
Una presenza importante per la scuderia pisana, reduce dal successo organizzativo del Rally Casciana Terme e dalla partecipazione alla Notte Bianca dello Sport, dove lo scorso fine settimana le vetture da competizione sono state esposte sul Lungarno Gambacorti, attirando numerosi appassionati.
All’Elba sarà Andrea Calandroni a dettare le note a Tommaso Fantei sulla BMW M3. Giuseppe Tricoli sarà invece al fianco del suo abituale pilota Riccardo Mariotti sulla Ford Escort Cosworth, mentre Jonny Duccini affiancherà il pilota locale Gianfranco Pierulivo sulla Renault 5 GT Turbo.
In gara anche Vittorio Fabbuzzo, navigatore di Dario Berti sulla Fiat Uno 70S, e Giovanni Guerzoni, nuovamente insieme a Gianni Burgalassi, questa volta sulla Opel Kadett GSi 16V. Completa la pattuglia pisana Riccardo Squarcini, che correrà con il suo abituale pilota Fausto Fantei sull’Alfa Romeo Alfasud Ti.
Per tutti loro sarà una sfida su un percorso tecnico e selettivo, su strade che hanno scritto pagine importanti della storia del rally. Il ruolo dei navigatori sarà ancora una volta fondamentale per affrontare prove speciali impegnative e mantenere ritmo e precisione per tutta la gara.
Trasferta internazionale invece per Lorenzo Fratta, Campione Sociale Co-Piloti 2025 della Squadra Corse Città di Pisa. Il navigatore sarà impegnato in Germania all’ADAC Rallye Stemweder Berg, dove affiancherà la promessa sarda Valentino Ledda al volante di una Opel Mokka elettrica. Per Fratta si tratta di una nuova esperienza agonistica fuori dai confini italiani.
L’attività della scuderia pisana proseguirà poi con un appuntamento che guarda anche all’inclusione. È infatti già fissata per domenica 4 ottobre “Rallyamo”, manifestazione organizzata con la collaborazione dell’associazione Eppur si muove, pensata per unire la passione per i motori alla partecipazione e all’impegno sociale.
Un calendario particolarmente intenso, dunque, per la Squadra Corse Città di Pisa, che dopo il Rally Casciana Terme e la Notte Bianca dello Sport torna a mettere i propri equipaggi al centro della scena, questa volta sulle strade dell’Elba e in Germania.