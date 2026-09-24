Pisa accende i motori: sei navigatori della Squadra Corse al Rallye Elba Storico

PISA – Pisa protagonista sulle strade del Rallye Elba Storico , uno degli appuntamenti più attesi del rallismo internazionale. La Squadra Corse Città di Pisa schiera infatti sei dei suoi co-piloti nella gara valida per il Campionato Europeo Rally Storici, mentre un altro navigatore del sodalizio sarà impegnato in Germania in una competizione internazionale.

Una presenza importante per la scuderia pisana, reduce dal successo organizzativo del Rally Casciana Terme e dalla partecipazione alla Notte Bianca dello Sport , dove lo scorso fine settimana le vetture da competizione sono state esposte sul Lungarno Gambacorti, attirando numerosi appassionati.

All’Elba sarà Andrea Calandroni a dettare le note a Tommaso Fantei sulla BMW M3. Giuseppe Tricoli sarà invece al fianco del suo abituale pilota Riccardo Mariotti sulla Ford Escort Cosworth, mentre Jonny Duccini affiancherà il pilota locale Gianfranco Pierulivo sulla Renault 5 GT Turbo.

Per tutti loro sarà una sfida su un percorso tecnico e selettivo, su strade che hanno scritto pagine importanti della storia del rally. Il ruolo dei navigatori sarà ancora una volta fondamentale per affrontare prove speciali impegnative e mantenere ritmo e precisione per tutta la gara.