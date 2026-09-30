Grande successo per le Special Olympics al lago di Roffia

Grande Festa al lago di Roffia con tanti ragazzi in barca a gareggiare oltre ad un doppio gemellaggio. La gara riservata alle categorie dei ragazzi con disabilità intellettiva (Special Olympics) è diventata una classica di fine settembre. Questa appena disputata del 26-27 settembre è la quarta edizione. Ed è diventata di livello europeo da due anni, con molti club soprattutto tedeschi e francesi hanno chiesto do potervi partecipare. Come di consueto i club provenienti da Trieste (Adria), Torino (CUS Torino & Armida), Livorno (Sportlandia), Chiusi (DLF) e La Spezia (Velocior) si sono ritrovati presso il lago di Roffia sabato mattina.

Nel primo pomeriggio si sono svolte le batterie di qualificazioni per la finale di domenica, alle tre alle prove sul remoergometro (vogatore) ed i tempi registrati venivano poi tramutati in punteggio da aggiungere alle prove in barca. La sera la canottieri ha organizzato la cena cal cui termine vi è stato un momento molto importante: la Canottieri San Miniato ha sottoscritto due gemellaggi. Il primo con il club francese Aviron Club Six-Fours che si trova sulla Costa Azzurra, il secondo con la Canottieri Adria di Trieste che il prossimo anno festeggia i 150 anni dalla nascita. Domenica mattina alle 9 in punto sono iniziate le finali sulle barche a quattro vogatori e sulle barche a due vogatori, il lago in perfette condizioni regalava ai partecipanti una cornice suggestiva, alle 12 sono finite le finali. La classifica: 5ª Sportlandia Livorno, 4ª Canottieri San Miniato, 3ª Armida Torino, 2ª Canottieri Adria 1877 Trieste, 1ª Canottieri Velocior La Spezia.