Oltre 60 vittorie e una squadra che cresce: la Michele Bartoli Academy guarda già al 2027

VICOPISANO – Più di sessanta vittorie, tanti piazzamenti e soprattutto la soddisfazione di aver costruito una vera squadra. Si chiude con un bilancio decisamente positivo la stagione 2026 della Michele Bartoli Academy, protagonista con il gruppo Giovanissimi di un anno fatto di allenamenti, gare, trasferte e momenti vissuti insieme. E il prossimo appuntamento è già fissato: nel 2027, accanto ai Giovanissimi arriverà anche la categoria Esordienti.

“È stata davvero una bella stagione – racconta il vicepresidente Mauro Bartoli, fratello di Michele – e abbiamo vinto come squadra, che è la cosa più importante”. Un risultato che il vicepresidente condivide con i direttori sportivi, lo staff, le famiglie e tutte le persone che accompagnano quotidianamente la crescita dei giovani ciclisti.

Il nome Bartoli è profondamente legato alla storia del ciclismo del territorio. Michele Bartoli, originario di San Giovanni alla Vena, ha scritto pagine importanti del ciclismo internazionale, conquistando il Giro delle Fiandre nel 1996, la Liegi-Bastogne-Liegi nel 1997 e nel 1998 e il Giro di Lombardia nel 2002 e nel 2003. Per due volte, nel 1997 e nel 1998, ha vinto la Coppa del Mondo, arrivando anche al vertice della classifica mondiale UCI.

Oggi quell’esperienza viene messa a disposizione delle nuove generazioni. Alla Academy i bambini e le bambine imparano non soltanto a pedalare e ad affrontare una gara, ma anche a prepararsi, rispettare le regole, superare le difficoltà e porsi degli obiettivi.

Sono proprio questi i valori sui quali insiste Mauro Bartoli nel tracciare il bilancio della stagione: impegno, voglia di migliorarsi, capacità di mettersi alla prova, amicizia, lealtà e rispetto. Una filosofia nella quale il risultato sportivo diventa una parte di un percorso più ampio.

A guidare la società è la presidente Alessandra Ciuffardi, moglie di Michele Bartoli, insieme ai vicepresidenti Mauro Bartoli e Roberto Cecchi, anche lui originario di San Giovanni alla Vena e da tempo impegnato nella formazione dei giovani ciclisti. Il gruppo Giovanissimi può inoltre contare sul lavoro tecnico di Mirko Buti, Virginia Gelichi e Gabriele Cantini.

La forza del gruppo, però, si costruisce anche lontano dalle gare. Gite, trasferte e momenti di gioco permettono ai piccoli atleti di conoscersi, condividere emozioni e aiutarsi a vicenda. Un modo per trasformare l’attività sportiva in un’esperienza di crescita, nella quale trovano spazio anche il divertimento e lo stare bene insieme.

Tra gli appuntamenti più significativi della stagione c’è stata la Coppetta d’Oro di Borgo Valsugana, disputata a settembre. Una trasferta che ha regalato anche importanti soddisfazioni sportive, con la vittoria di Francesco Berton nella batteria G4 e i podi conquistati da Brando Caleca, Diego Bindi e Francesco Brucini. Ma, al di là dei risultati individuali, a emergere è stata soprattutto l’esperienza vissuta dall’intero gruppo, con il sostegno delle famiglie e la condivisione delle emozioni.

L’attività della Academy è stata seguita con attenzione anche dall’amministrazione comunale sul fronte della sicurezza. In località Le Risaie, al confine tra Vicopisano e Buti, sono stati realizzati interventi sulla pavimentazione e sulla segnaletica orizzontale e verticale. Un impegno illustrato dall’assessora alla Polizia Municipale Valentina Bertini durante la presentazione della stagione, insieme all’assessore allo Sport Andrea Taccola.

Ora per la Michele Bartoli Academy è tempo di guardare avanti. Il 2027 porterà una nuova sfida, con la presenza contemporanea di Giovanissimi ed Esordienti e la possibilità di dare continuità al lavoro svolto in questi anni.

A chiusura della stagione arrivano così le congratulazioni dell’amministrazione alla società, ai giovani atleti e alle giovani atlete, allo staff e alle famiglie. Per i risultati ottenuti, ma soprattutto per il modo in cui la passione per la bicicletta viene trasmessa alle nuove generazioni.