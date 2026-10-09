trionfo sui pattini|
Pattinaggio artistico, pioggia di medaglie per la Stella Rossa di Castelfranco
La società conquista 24 ori e 40 podi ai campionati nazionali
Ventiquattro medaglie d’oro e quaranta podi complessivi nei campionati nazionali: si chiude con risultati importanti la stagione sportiva dell’Asd Polisportiva Stella Rossa, storica scuola di pattinaggio artistico a rotelle di Castelfranco, presente anche a Fucecchio.
La società ha conquistato inoltre due medaglie di bronzo nelle classifiche per società e per livelli di difficoltà ai campionati nazionali Uisp, confrontandosi con oltre cento realtà provenienti da tutta Italia.
L’attività comprende tre discipline: libero, solo dance e quartetto. Accanto all’attività agonistica, la Stella Rossa propone corsi di avviamento al pattinaggio per bambini dai 3-4 anni, con allenatori qualificati coordinati da Barbara Tesi, tecnico Fisr di terzo livello.
Gli appuntamenti per i principianti sono il mercoledì dalle 18 alle 19 e il sabato dalle 14,30 alle 15,30.
L’obiettivo della società va oltre i risultati sportivi: offrire un ambiente accogliente in cui crescere, imparare e condividere la passione per il pattinaggio, dentro e fuori dalla pista.