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Tennistavolo, a San Miniato al via la stagione agonistica
Sei squadre locali nei campionati regionali. Domenica il debutto con ingresso libero
San Miniato si prepara a una nuova stagione di tennistavolo. La neonata Asd TT San Miniato, grazie alla collaborazione con l’assessora Elena Maggiorelli e con Etruska Basket, potrà utilizzare la palestra delle scuole elementari per allenamenti e partite ufficiali.
Saranno sei le formazioni impegnate nei campionati regionali: Polisportiva Casa Culturale A (D1) e B (D2), TT San Miniato A, B e C (D3) e TT San Miniato F, squadra femminile. Tra le avversarie ci saranno società di Lucca, Firenze, Pisa e Livorno.
La stagione partirà domenica 11 ottobre alle 10, con la sfida tra Polisportiva Casa Culturale San Miniato e TT Lucca. L’ingresso è gratuito.
La palestra sarà inoltre aperta a tutti il giovedì dalle 18 alle 20, con un tecnico Fitet a disposizione per giocare e migliorare la propria tecnica. Gli allenamenti dei tesserati sono previsti il lunedì, mercoledì e venerdì.