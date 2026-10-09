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Tennistavolo, a San Miniato al via la stagione agonistica

9 ottobre 2026 | 10:51
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di Redazione

Redazione

Tennistavolo, a San Miniato al via la stagione agonistica

Sei squadre locali nei campionati regionali. Domenica il debutto con ingresso libero

San Miniato si prepara a una nuova stagione di tennistavolo. La neonata Asd TT San Miniato, grazie alla collaborazione con l’assessora Elena Maggiorelli e con Etruska Basket, potrà utilizzare la palestra delle scuole elementari per allenamenti e partite ufficiali.

Saranno sei le formazioni impegnate nei campionati regionali: Polisportiva Casa Culturale A (D1) e B (D2), TT San Miniato A, B e C (D3) e TT San Miniato F, squadra femminile. Tra le avversarie ci saranno società di Lucca, Firenze, Pisa e Livorno.

La stagione partirà domenica 11 ottobre alle 10, con la sfida tra Polisportiva Casa Culturale San Miniato e TT Lucca. L’ingresso è gratuito.

La palestra sarà inoltre aperta a tutti il giovedì dalle 18 alle 20, con un tecnico Fitet a disposizione per giocare e migliorare la propria tecnica. Gli allenamenti dei tesserati sono previsti il lunedì, mercoledì e venerdì.