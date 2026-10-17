L’Asd Luna Rossa fa il pieno di medaglie al Campionato Nazionale Aics

Un’impresa che va ben oltre il semplice risultato sportivo e che scrive una pagina indimenticabile per questa realtà locale. L’Asd Luna Rossa di Santa Maria a Monte ha infatti conquistato il titolo di Campione Nazionale Aics, primeggiando nella classifica generale al termine dell’intensa rassegna tricolore svoltasi tra agosto e settembre.

Ben 15 giorni di gare ad altissima intensità che hanno visto la società presentarsi al via con una spedizione record: 84 atleti schierati, il numero più alto tra tutte le società partecipanti. Un segnale di cui andare orgogliosi se si pensa che al campionato prendono parte realtà storiche provenienti da più parti d’Italia.

La qualità e il livello tecnico mostrati sulle rotelle hanno coronato la Luna Rossa tra le società più titolate dell’intera manifestazione, un medagliere difficile da eguagliare e i numeri parlano chiaro:

• 34 podi nazionali complessivi: 10 ori e titolo di campione nazionale per Martina Marconcini, Beatrice Pepe, Giulia Forgione, Alessia Alaimo, Francesca Discenza, Elena Daddi x2, Sofia Salerno, Luca Barbieri e Vittoria Giani. 12 argenti e quindi titolo di Vicecampione nazionale per Ginevra Scordamaglia, Ginevra Mantelli, Sara Bernardo, Alice Faraoni, Noemi Giorgetti, Elena Arzilli, Michela Marconcini x2, Noemi Venturini, Giovanna Amato, Costanza Scappini e Francesca Russo. E 12 bronzi per Adele Matteoli, Azzurra Taddei, Matilde Michi, Bianca Cavallini, Matilde Gorelli, Giulia Lo re, Ginevra Mantelli, Viola Baglioni, Michela Marconcini, Valentina Bachi, Giovanni Cappioli e Giulia Aiello.

• 7 quarti posti per Amedea Caranfil, Anna Gazzarrini, Emma Boscherino, Ambra Natali, Noemi Carfagna, Matilde Michi e Greta Bacchi e la quasi totalità degli atleti posizionati nella top 10 delle rispettive categorie.

L’eccellenza della Luna Rossa si è riflessa anche nei titoli di società, con un primato unico a livello nazionale: è stata infatti l’unica scuola in Italia a salire sul podio in tre specialità diverse: 1. 1° posto e Titolo di Campioni Nazionali nella classifica di Solo Dance; 2. 1° posto e Titolo di Campioni Nazionali nei Livelli di Difficoltà (per il 4° anno consecutivo); 3. 2° posto e Titolo di Vicecampioni Nazionali nella classifica delle Gare Promozionali.

“Risultati che dimostrano come il lavoro della società sia svolto davvero a 360 gradi, curando ogni singolo dettaglio e valorizzando ogni atleta, indipendentemente dal livello di partenza – spiegano dalla società. – Questi splendidi risultati hanno poi portato ad un trionfo finale, infatti, dopo due anni consecutivi chiusi al secondo posto, e comunque da vicecampioni nazionali, è arrivata con un stacco netto di punti, la vittoria della classifica generale finale, su ben 140 società presenti, regalando un finale da sogno”.