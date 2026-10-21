A Fucecchio un convegno su intelligenza artificiale e sport

Nell’ambito del progetto nazionale “L’intelligenza artificiale nello sport e per lo sport”, il Comitato ANSMeS provinciale di Firenze (Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del CONI e del CIP), in collaborazione con il Comune di Fucecchio, organizza un convegno sul tema “L’intelligenza artificiale nello sport è utile o no?“.