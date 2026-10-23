La GAM al Bowling di San Romano per le Special Olympics

La GAM A.S.D. A.P.S., da anni impegnata nella promozione dello sport inclusivo e nel sostegno ad atleti con disabilità intellettiva nell’ambito del movimento Special Olympics, desidera rendere noto che sabato 24 ottobre 2026, presso il Bowling Center Angelica di San Romano, nel comune di Montopoli, si terrà l’9° Meeting di Bowling Special Olympics.

L’evento rappresenta un’importante occasione di sport, socialità e inclusione, dove gli atleti, accompagnati dai loro tecnici e familiari, potranno vivere un’esperienza di crescita e condivisione. L’iniziativa coinvolgerà anche cinquanta studenti del Liceo “Marconi” di San Miniato – indirizzo Scienze Umane, che prenderanno parte alle attività come volontari, contribuendo con entusiasmo alla buona riuscita della manifestazione.

Il 9° Meeting di Bowling si svolgerà con il patrocinio dei comuni del Valdarno San Miniato e Montopoli, della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, della Uisp Zona del Cuoio, Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa. Inoltre, desideriamo ringraziare per la loro presenza e disponibilità il Bowling di San Romano, l’Associazione Arcieri “La Rocca”, la Pro Loco di Montopoli, con il coinvolgimento del Gruppo Musici, la Pubblica Assistenza di Montopoli con la presenza di alcuni volontari, l’Asca associazione culturale capannese e l’amministrazione comunale di Montopoli per la collaborazione e disponibilità dimostrata. Saranno al nostro fianco i Lions Club San Miniato, ai quali rivolgiamo un doveroso ringraziamento per la costante vicinanza e il sostegno dimostrato nel tempo verso i nostri ragazzi.