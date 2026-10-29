Canottaggio in assemblea dopo l’esclusione di Roffia dai campionati

L’assemblea sarà aperta dal presidente Roberto Bontà, che illustrerà i temi da affrontare. Poi il presidente della Canottieri, Enzo Ademollo, presenterà alcuni documenti ufficiali riguardanti il percorso tecnico-amministrativo che vede ancora al palo quegli interventi tesi, prima di tutto, alla messa in sicurezza per evitare altre inondazioni, che sarebbero letali per la società, la quale non avrebbe più risorse per ripartire. Si affronterà anche la definizione dell’impianto di canoa e canottaggio, voluto e finanziato negli anni Novanta dalle amministrazioni regionale e comunale, dal Coni e dalle federazioni di canoa e canottaggio, che addirittura fu chiamato “la cittadella degli sport d’acqua” per eventi nazionali e internazionali. Previsti anche interventi degli atleti e dei soci della Canottieri. L’invito a questa assemblea è stato esteso anche agli amministratori comunali e regionali, in modo da ottenere risposte alle varie istanze che emergeranno dalla discussione.