La stretta|
Vietata la vendita dei biglietti ai tifosi del Viareggio per le due gare con il Fucecchio
Lo ha deciso la Prefettura di Firenze
FUCECCHIO – Niente tifosi viareggini sugli spalti per le due partite contro il Fucecchio. La Prefettura di Firenze ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nel Comune di Viareggio in occasione degli incontri del 7 e dell’11 novembre.
Il provvedimento è arrivato dopo un’analisi delle Forze di polizia ed è stato adottato nell’ambito delle valutazioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Alla base della decisione ci sono ragioni legate alla tutela dell’ordine pubblico.
La disposizione, emanata ai sensi dell’articolo 2 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, interessa due appuntamenti: il primo, il 7 novembre, valido per il campionato di Eccellenza, girone A, stagione 2026/2027; il secondo, l’11 novembre, relativo alla Coppa Italia Dilettanti.
Per i residenti a Viareggio scatterà dunque il divieto di acquisto dei tagliandi per entrambe le gare. Una decisione della Prefettura che impedirà a una parte della tifoseria bianconera di seguire la squadra nelle due trasferte a Fucecchio.