Vietata la vendita dei biglietti ai tifosi del Viareggio per le due gare con il Fucecchio

FUCECCHIO – Niente tifosi viareggini sugli spalti per le due partite contro il Fucecchio. La Prefettura di Firenze ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nel Comune di Viareggio in occasione degli incontri del 7 e dell’11 novembre.

Il provvedimento è arrivato dopo un’analisi delle Forze di polizia ed è stato adottato nell’ambito delle valutazioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Alla base della decisione ci sono ragioni legate alla tutela dell’ordine pubblico.