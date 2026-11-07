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Pisa, rimonta e beffa in pochi minuti: con il Südtirol finisce 2-2, sfuma la vittoria nerazzurra
Pareggio al triplice fischio finale
PISA – Un pareggio che lascia l’amaro in bocca. Il Pisa non riesce a sfruttare il fattore campo e chiude sul 2-2 la sfida contro il Südtirol, disputata alla Cetilar Arena e valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B. Una partita combattuta, nella quale i nerazzurri sono riusciti per due volte a portarsi in vantaggio, senza però trovare la solidità necessaria per difendere il risultato.
La squadra di Paolo Bianco cercava una risposta dopo la sconfitta per 2-0 rimediata contro l’Avellino. L’avvio è vivace, con occasioni da entrambe le parti. Al 18′ è il Südtirol a sfiorare il vantaggio con Burnete, ma Primasso salva sulla linea con un intervento decisivo.
Al 26′ arriva la risposta del Pisa: Leris costruisce una bella ripartenza e serve Tramoni, che davanti a Plizzari non sbaglia e firma l’1-0. I padroni di casa sembrano poter prendere in mano la partita, ma al 33′ gli ospiti ristabiliscono la parità. Su un calcio d’angolo, dopo un’uscita di Confente, il pallone arriva a Vasic che deposita in rete a porta praticamente sguarnita.
Si va così al riposo sull’1-1.
Nella ripresa il Pisa prova ad alzare il ritmo e cerca con maggiore insistenza la rete del nuovo vantaggio. Piccinini e Pittarello hanno occasioni interessanti, mentre Plizzari si rende protagonista di un intervento importante sulla conclusione di Marras.
Al 73′ la pressione nerazzurra viene premiata: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Tramoni, Leris svetta di testa e porta il Pisa sul 2-1. La gioia dell’Arena, tuttavia, dura pochissimo. Appena tre minuti dopo, al 76′, Vasic trova nuovamente la via del gol e firma la doppietta personale, approfittando di una difesa nerazzurra non abbastanza reattiva.
Nel finale il Südtirol rimane anche in dieci uomini: all’89’ Vasic viene espulso. Il Pisa prova a sfruttare la superiorità numerica e si riversa in avanti alla ricerca del gol decisivo, ma non riesce a trovare il guizzo vincente nei cinque minuti di recupero.
Il triplice fischio sancisce il 2-2. Per i nerazzurri resta il rammarico per una vittoria sfuggita proprio quando sembrava ormai alla portata. Due volte avanti, due volte raggiunti: un risultato che impone riflessioni soprattutto sulla tenuta difensiva e sulla capacità di gestire i momenti decisivi della gara.
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