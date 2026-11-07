Pisa, rimonta e beffa in pochi minuti: con il Südtirol finisce 2-2, sfuma la vittoria nerazzurra

PISA – Un pareggio che lascia l’amaro in bocca. Il Pisa non riesce a sfruttare il fattore campo e chiude sul 2-2 la sfida contro il Südtirol, disputata alla Cetilar Arena e valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B. Una partita combattuta, nella quale i nerazzurri sono riusciti per due volte a portarsi in vantaggio, senza però trovare la solidità necessaria per difendere il risultato.